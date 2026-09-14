McDonald's відкрив перший ресторан у Буковелі: що відомо про нову локацію

Мережа McDonald's 12 вересня відкрила перший ресторан у Буковелі — найбільшого гірськолижного курорту в Україні. Він розташований у селі Поляниця, участок Вишні, 670.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба мережі.

Відкриття у Буковелі

"Новий МакДональдз уже відкрився в Буковелі. Заходь грітися, відпочивати й замовляти улюблене — с. Поляниця, участок Вишні, 670", — повідомили у компанії.

Цей заклад став 131-м у мережі, що працює в Україні, а також 10-ю новою локацією компанії від початку року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мережа відкрила 43 нові локації.

За даними в Української ради торгових центрів, новий ресторан має площу майже 477 кв. м та близько 280 посадкових місць.

Графік роботи

Зала ресторану працює щодня з 7:00 до 23:00, а сервіс "МакДрайв" відкритий з 5:00 до 23:30.

Замовлення можна зробити на терміналах самообслуговування в залі, через "МакДрайв" або заздалегідь у застосунку за допомогою сервісу "Мобільне замовлення".

Під час повітряної тривоги ресторан припиняє роботу. Обслуговування відновлюють після відбою тривоги.

Довідково

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. За даними компанії, у 2025 році сума сплачених податків склала 3,5 млрд грн. Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, у серпні в Умані Черкаської області відкрився перший ресторан McDonald’s, який став 130-м працюючим закладом мережі.