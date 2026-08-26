Сеть McDonald's расширилась до 130 заведений: в Умани открыли новый ресторан

В Умани Черкасской области открылся первый ресторан McDonald's, ставший 130-м работающим заведением сети. Он расположен по ул. Степана Бандеры, 6, возле трассы М-05 Киев – Одесса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Объект построен в партнерстве с автозаправочным комплексом Grand Petrol. Это второй совместный проект компаний и восьмой ресторан McDonald's в Украине, оборудованный вместе с заправочными станциями.

Описание и график работы

Площадь заведения составляет более 470 кв. м, а зал и терраса рассчитаны на 230 мест. Открытие объекта обеспечило работой 60 человек.

Прием посетителей в зале осуществляется с 7:00 до 23:00, а также в заведении с 5:00 до 23:00 работает услуга "МакДрайв". Для оформления заказов доступны терминалы самообслуживания и функция "Мобильный заказ" - в приложении.

Правила безопасности

Ресторан работает по общим правилам сети в Украине. Во время объявления воздушной тревоги заведение закрывается. Работники и посетители должны покинуть помещение и перейти к ближайшему укрытию.

Обслуживание возобновляется после официального отбоя. При этом работники получают полную заработную плату вне зависимости от времени, проведенного в укрытии во время смены.

Справочно

McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. По данным компании, в 2025 году сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, 12 августа в Ровно начал работу новый ресторан сети McDonald's. Это второй ресторан компании в городе и первый, где работает сервис McDrive для обслуживания водителей.