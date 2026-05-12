В Киеве открыли новый McDonald’s из переработанных материалов с видом на озеро

McDonald's открыл новый ресторан на Левом берегу / McDonald's

12 мая начало работу новое заведение McDonald’s по адресу ул. Ревуцкого, 4-Б, расположенное в популярной зоне отдыха у озера Солнечное. Это уже 127 ресторан сети, который работает в Украине.

Как пишет Delo. ua, об этом сообщила пресс-служба компании

Устойчивый дизайн и экологичность

Новый объект стал вторым в Украине (после львовского), построенным по принципам устойчивого дизайна. Компания активно внедряет элементы циркулярной экономики:

  • Переработанные материалы: Декор стен, мебель и потолок изготовлены с использованием вторичного сырья – пластика, текстиля, древесины и даже кофейных отходов.
  • Модульность: Вместо клея использованы механические крепления. Это позволяет легко разбирать элементы для ремонта, переработки или повторного использования в других местах.

Мощности и сервис

Общая площадь заведения составляет 480 м², он рассчитан на более 280 посадочных мест. Благодаря расположению, гости могут наслаждаться видом на воду с террасы и через панорамные окна.

Для удобства клиентов работают все каналы продаж: заказ в зале, "МакДрайв", "МакДеливери" и мобильное приложение. График работы зала - с 06:00 до 23:00.

Открытие нового ресторана обеспечило около 100 новых рабочих мест. Компания гарантирует официальное трудоустройство и социальные гарантии.

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 г. в Киеве.

Ежегодно компания входит в список лучших работодателей и список крупнейших налогоплательщиков в Украине. В частности, в 2024 году компания уплатила 2,6 млрд грн налогов в бюджет.

McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Также пресс-служба McDonald's сообщила Delo.ua, что в 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.

Недавно в Киеве открылся новый ресторан McDonald's рядом с Дарницким мостом. Новый ресторан расположен в густонаселенном районе столицы с активным транспортным движением, рядом с гипермаркетом и учебными заведениями.

В декабре 2025 года McDonald's открыл новый ресторан в Гатном вблизи Киева. Заведение расположено рядом с трассой Е95, недалеко от выезда из Киева возле Теремков — на одном из главных транспортных направлений столицы.

Татьяна Бессараб