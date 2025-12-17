McDonald's открыл новый ресторан в Гатном вблизи Киева

McDonald's продолжает расширять сеть в Украине: 119-й ресторан открыт в Гатном (Фастовский район) у трассы Е95.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

McDonald's расширяет сеть

17 декабря McDonald's открыл новый ресторан в селе Гатное, Фастовский район, на переулке Одесском, 10. Заведение расположено рядом с трассой Е95, неподалеку от выезда из Киева возле Теремков — на одном из главных транспортных направлений столицы. Выгодное расположение делает ресторан удобной остановкой для путешественников, междугородних водителей, жителей окрестных общин и гостей Киева, что соответствует стратегии компании по развитию сети вдоль основных автомагистралей Украины.

Площадь ресторана составляет 462 м², он может комфортно принять 125 гостей в зале и 150 на открытой террасе. Для посетителей предусмотрена просторная парковка на 45 мест, включая паркомест для автобусов.

В ресторане доступны все основные каналы продаж: заказ через пять двойных терминалов самообслуживания, МакДрайв с двумя линиями выдачи и сервис доставки МакДеливери. Зал и доставка работают ежедневно с 7:00 до 23:00, "МакДрайв" - с 5:00 до 23:30. Также в заведении доступен сервис "Мобильный заказ" через приложение McDonald's, позволяющее сделать и оплатить заказ заранее и удобно получить его в ресторане.

Ресторан будет работать с соблюдением всех стандартов безопасности. Во время воздушной тревоги заведение временно закрывается, чтобы посетители и работники могли перейти в укрытие на территории ресторана. Работа возобновляется через час после завершения тревоги, а все работники получают полную заработную плату независимо от времени, проведенного в укрытии.

С открытием нового ресторана компания создала 70 новых рабочих мест.

Напомним, 22 октября сеть McDonald's открыла 50 ресторан в Киеве. Новое заведение расположено по адресу проспект Берестейский, 32, 2Г, рядом с главным входом в Киевский зоопарк.