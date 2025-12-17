McDonald’s відкрив новий ресторан у Гатному поблизу Києва

McDonald’s продовжує розширювати мережу в Україні: 119-й ресторан відкрито у Гатному, (Фастівський район) біля траси Е95.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

McDonald’s розширює мережу

17 грудня McDonald’s відкрив новий ресторан у селі Гатне, Фастівський район, на провулку Одеському, 10. Заклад розташований поруч із трасою Е95, неподалік від виїзду з Києва біля Теремків — на одному з головних транспортних напрямків столиці. Вигідне розташування робить ресторан зручною зупинкою для подорожніх, міжміських водіїв, жителів навколишніх громад та гостей Києва, що відповідає стратегії компанії з розвитку мережі вздовж основних автомагістралей України.

Площа ресторану становить 462 м², він може комфортно прийняти 125 гостей у залі та ще 150 на відкритій терасі. Для відвідувачів передбачено простору парковку на 45 місць, включно з паркомісцями для автобусів.

У ресторані доступні всі основні канали продажів: замовлення через п’ять подвійних терміналів самообслуговування, "МакДрайв" із двома лініями видачі та сервіс доставки "МакДелівері". Зала та доставка працюють щодня з 7:00 до 23:00, "МакДрайв" — з 5:00 до 23:30. Також у закладі доступний сервіс "Мобільне замовлення" через застосунок McDonald’s, що дозволяє зробити та оплатити замовлення заздалегідь і зручно отримати його в ресторані.

Ресторан працюватиме з дотриманням усіх розширених стандартів безпеки. Під час повітряної тривоги заклад тимчасово закривається, щоб відвідувачі та працівники могли перейти в укриття на території ресторану. Робота відновлюється протягом години після завершення тривоги, а всі працівники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті.

Із відкриттям нового ресторану компанія створила 70 нових робочих місць.

Фото: пресслужба McDonald’s

Нагадаємо, 22 жовтня мережа McDonald's відкрила 50-й ресторан у Києві. Новий заклад розташований за адресою проспект Берестейський, 32, 2Г, поруч із головним входом до Київського зоопарку.