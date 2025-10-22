Запланована подія 2

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві: де знаходиться

McDonald's
У Києві вже 50 McDonald's / McDonald's

22 жовтня мережа McDonald's відкрила 50-й ресторан у Києві. Новий заклад розташований за адресою проспект Берестейський, 32, 2Г, поруч із головним входом до Київського зоопарку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Це 117-й працюючий ресторан мережі з 132 на території України.

Площа ресторану становить понад 550 м², загальна кількість місць у залі — 146, на терасі — 80. Замовлення можна оформити через 12 терміналів самообслуговування.

Заклад працюватиме щодня з 7:00 до 23:00. Сервіс доставки McDelivery запустять за кілька днів після відкриття з аналогічним графіком.

Як і всі ресторани мережі в Україні, заклад працюватиме за стандартами безпеки: під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, а працівники й відвідувачі переходять у найближче укриття. Роботу відновлюють протягом години після відбою.

Наразі новий ресторан забезпечує робочі місця для близько 60 осіб, зокрема для молоді віком від 16 років.

Нагадаємо, 20 вересня у Львові на вул. Шевченка, 311-В відкрився новий ресторан McDonald’s. Це вже 11-й заклад мережі у місті та 114-й в Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко