McDonald's открыл 50-е заведение в Киеве: где находится

McDonald's открыл 50-е заведение в Киеве

22 октября сеть McDonald's открыла 50 ресторан в Киеве. Новое заведение расположено по адресу проспект Берестейский, 32, 2Г, рядом с главным входом в Киевский зоопарк.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Это 117-й работающий ресторан сети из 132 на территории Украины.

Площадь ресторана составляет более 550 м², общее количество мест в зале – 146, на террасе – 80. Заказ можно оформить через 12 терминалов самообслуживания.

Заведение будет работать ежедневно с 7:00 до 23:00. Сервис доставки McDelivery запустят через несколько дней после открытия с аналогичным графиком.

Как и все рестораны сети в Украине, заведение будет работать по стандартам безопасности: во время воздушной тревоги ресторан закрывается, а работники и посетители переходят в ближайшее укрытие. Работу возобновляют в течение часа после отбоя.

В настоящее время новый ресторан обеспечивает рабочие места для около 60 человек, в том числе для молодежи от 16 лет.

Напомним, 20 сентября во Львове по ул. Шевченко, 311-В открылся новый ресторан McDonald's. Это уже 11-е заведение сети в городе и 114-е в Украине.

