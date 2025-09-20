Запланована подія 2

McDonald's открыл 11-й ресторан во Львове

McDonald's
McDonald's открыл 11-й ресторан во Львове

20 сентября во Львове по ул. Шевченко, 311-В открылся новый ресторан McDonald's. Это уже 11-е заведение сети в городе и 114-е в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу McDonald's.

Ресторан площадью более 500 м² расположен в микрорайоне Рясне. Он имеет 126 мест в зале и 104 на террасе. Для автомобилистов предусмотрено McDrive и восемь станций для зарядки электромобилей. С 7:00 до 23:00 заведение работает в обычном формате, McDrive - с 5:00 до 23:30, в ближайшее время станет доступна доставка McDelivery.

В новом ресторане использованы энергоэффективные решения: теплоизоляция, система рекуперации, тепловые насосы и LED-освещение.

С открытием создано более 60 рабочих мест. Компания отмечает, что все ее заведения в Украине работают с соблюдением правил безопасности, в частности, останавливают обслуживание во время воздушных тревог и возобновляют работу после отбоя.

McDonald's остается одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине. В 2024 году сеть инвестировала 1,8 млрд грн в строительство и модернизацию ресторанов и уплатила более 2,6 млрд грн налогов.

Автор:
Татьяна Гойденко