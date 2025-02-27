Развитие в Украине: в прошлом году McDonald's уплатил более 2,6 млрд грн налогов

В 2024 году сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжает развиваться в Украине. Сеть инвестировала 1,8 млрд грн в строительство и модернизацию ресторанов и уплатила более 2,6 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основные результаты

Результаты 2024 отражают стратегические приоритеты McDonald's: развитие сети, усовершенствование клиентского опыта.

Отмечается, что в 2023 году McDonald's стал крупнейшим налогоплательщиком в ресторанной отрасли в Украине, уплатив 1,3 млрд грн.

В 2024 году компания удвоила эту сумму, уплатив более 2,6 млрд грн в государственный бюджет. Кроме того, McDonald's инвестировал 1,8 млрд грн в строительство и модернизацию своих украинских ресторанов.

На сегодняшний день сеть McDonald's в Украине насчитывает 109 ресторанов, работающих в 36 населенных пунктах, столько же заведений, сколько было до полномасштабного вторжения.

Однако еще 15 ресторанов остаются закрытыми из-за требований безопасности.

В компании работает около 10 тыс. работников, что также близится к уровню 2021 года.

В 2024 году McDonald's посетило 103 млн клиентов, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом, и компания постепенно приближается к показателю 2021 года, составившему 125 млн клиентов.

О развитии

В прошлом году McDonald's открыл в Украине восемь новых ресторанов и реконструировал три. Заведения появились в крупных городах, областных центрах и на автодорогах, в частности, в Киеве, Одессе, Львове, Виннице, Черновцах, Боярке и Ковеле. Все новые рестораны имеют каналы продаж через зал, "МакДрайв" и доставку "МакДеливери".

McDonald's оценивает свой потенциал на украинском рынке в 500 ресторанов, поэтому компания увеличивает темпы развития в текущих и новых регионах.

В 2025 году планируется открыть 9 новых заведений и продолжить модернизацию существующих, обновляя дизайн в соответствии с современными концепциями и внедряя инклюзивные и цифровые решения. С учетом ситуации безопасности приоритетными для развития остаются центральные и западные области.

McDonald's в Украине

McDonald's – ведущая сеть ресторанов быстрого обслуживания в Украине. Первое заведение открылось 24 мая 1997 года в Киеве. Компания регулярно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков и лучших работодателей страны.

McDonald's является партнером-основателем и крупнейшим корпоративным партнером Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех ресторанах действуют усиленные меры предосторожности: во время воздушной тревоги заведения временно закрываются, чтобы работники и гости могли перейти в укрытие. Работа возобновляется примерно через час после отбоя.

О том, как McDonald's инвестировал в украинский бизнес более 3,2 млрд грн с сентября 2022 года и изменился клиент, читайте в материале Delo.ua.