Два комплекса с собственными котельными и генераторами: что известно о продаже недвижимости в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области выставили на продажу два объекта коммерческой недвижимости - гостинично-ресторанный комплекс Европейский и торгово-развлекательный комплекс Европа. Они совмещают гостиничную, ресторанную, торговую и развлекательную инфраструктуру.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Гостинично-ресторанный комплекс "Европейский"

Комплекс расположен в Кременчуге на проспекте Леси Украинки, 35. Он включает в себя отель, ресторан, детское кафе, пивной бар, оздоровительный центр и помещение для проведения деловых мероприятий.

Основное здание гостиницы, ресторана и детского кафе имеет площадь 3625,9 кв. м. Общая площадь комплекса с учетом отдельных построек составляет 4007,2 кв. м.

Отель насчитывает 61 номер разных категорий – стандарт, полулюкс и люкс. По информации в объявлении, комплекс может одновременно принимать более 100 гостей.

В состав недвижимости также входят:

отдельно стоящее здание пивного бара площадью 151,2 кв. м;

гаражи общей площадью 215,3 кв. м;

котельная площадью 14,8 кв. м.

В комплексе есть ресторан с банкетным залом и летней террасой, кафе с игровой площадкой, сауна, бассейн и тренажерный зал. Для деловых мероприятий предусмотрен конференц-зал на 20 человек с мультимедийным экраном и проектором.

Земельные участки и инженерная инфраструктура

Общая площадь земельного участка в собственности составляет 4895 кв. м. Еще 2452 кв. м находятся в аренде. Согласно объявлениям, арендуемые участки предназначены для озеленения, а срок аренды длится до 2033 года.

Комплекс оборудован собственной газовой котельной. Для резервного электроснабжения предусмотрены дизельный генератор мощностью 80 кВт и бензиновый генератор на 8,5 кВт. Также установлен двухконтурный котел для нагрева воды и емкости для ее хранения.

В объявлении отдельно указано наличие укрытия с тремя выходами, лифта и номеров, оборудованных для людей с инвалидностью. На территории есть автомобильная стоянка, гаражи, охрана и видеонаблюдение.

Отель имеет свой сайт с возможностью онлайн-бронирования и представлен на сервисах Booking.com и Hotels24.

ТРК "Европа" в центре Кременчуга

Второй объект – торгово-развлекательный комплекс "Европа" – расположен на улице Соборной, 7, в центральной части города.

Площадь основного здания составляет 4152 кв. м. Комплекс имеет два этажа и мансарду, а площадь подвала составляет 331,8 кв. м.

В состав недвижимости также входят гараж площадью 26,4 кв. м, здание трансформаторной подстанции площадью 60,4 кв. м и земельный участок площадью 4152 кв. м.

В ТРК соединены торговые площади, ресторан, банкетный зал, паб, пати-бар, боулинг, дискотека и конференц-зал. Также есть две летние площадки и автостоянка на 15 мест.

Как обустроен комплекс

На первом этаже расположены ресторанные и торговые помещения, банкетный зал, паб, кухонные зоны и летняя площадка.

Второй этаж занимают помещение боулинга и дискотеки. На мансарде оборудованы конференц-зал вместимостью до 100 человек и офисные кабинеты.

По информации в объявлении, комплекс находится на первой линии в центре города. Приблизительно в двух минутах ходьбы от него расположены набережная Днепра и городской парк.

Для подъезда к объекту предусмотрен отдельный заезд с улицы Игоря Сердюка, оборудованный автоматическими воротами.

Отопление и резервное электроснабжение

ТРК имеет свою газовую котельную для отопления и горячего водоснабжения. Электроэнергия поступает из городской сети, а для резервного питания предусмотрен генератор мощностью 150 кВт.

Функциональное планирование позволяет использовать комплекс для торговли, ресторанного бизнеса, развлекательных услуг, проведения конференций, корпоративных мероприятий и офисов.

Какие возможности предполагает продажа

Оба объекта совмещают несколько направлений коммерческой деятельности. "Европейский" ориентирован на гостиничное обслуживание, ресторанный бизнес, оздоровительные услуги и проведение мероприятий. "Европа" имеет торговые, ресторанные и развлекательные площади, а также помещения для деловых встреч.

В то же время в предоставленном объявлении не указаны цены продажи, финансовые показатели деятельности комплексов или условия приобретения.

Напомним, "Красненский завод продтоваров" на Житомирщине, не работавший семь лет, продали на аукционе за 31 млн грн без НДС. Это в 9,1 раза больше стартовой цены. С учетом налога покупатель должен заплатить 37,2 млн. грн.