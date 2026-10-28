Два комплекси з власними котельнями та генераторами: що відомо про продаж нерухомості у Кременчуці

У Кременчуці Полтавської області виставили на продаж два об’єкти комерційної нерухомості - готельно-ресторанний комплекс “Європейський” і торговельно-розважальний комплекс “Європа”. Вони поєднують готельну, ресторанну, торговельну та розважальну інфраструктуру.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Готельно-ресторанний комплекс "Європейський"

Комплекс розташований у Кременчуці на проспекті Лесі Українки, 35. Він включає готель, ресторан, дитяче кафе, пивний бар, оздоровчий центр і приміщення для проведення ділових заходів.

Основна будівля готелю, ресторану та дитячого кафе має площу 3625,9 кв. м. Загальна площа комплексу з урахуванням окремих споруд становить 4007,2 кв. м.

Готель налічує 61 номер різних категорій - стандарт, напівлюкс і люкс. За інформацією в оголошенні, комплекс може одночасно приймати понад 100 гостей.

До складу нерухомості також входять:

окрема будівля пивного бару площею 151,2 кв. м;

гаражі загальною площею 215,3 кв. м;

котельня площею 14,8 кв. м.

У комплексі є ресторан із банкетним залом і літньою терасою, дитяче кафе з ігровим майданчиком, сауна, басейн і тренажерний зал. Для ділових заходів передбачений конференц-зал на 20 осіб із мультимедійним екраном і проєктором.

Земельні ділянки та інженерна інфраструктура

Загальна площа земельних ділянок у власності становить 4895 кв. м. Ще 2452 кв. м перебувають в оренді. Згідно з оголошенням, орендовані ділянки призначені для озеленення, а строк оренди триває до 2033 року.

Комплекс обладнаний власною газовою котельнею. Для резервного електропостачання передбачені дизельний генератор потужністю 80 кВт і бензиновий генератор на 8,5 кВт. Також встановлено двоконтурний котел для підігріву води та ємності для її зберігання.

В оголошенні окремо зазначено наявність укриття з трьома виходами, ліфта та номерів, обладнаних для людей з інвалідністю. На території є автомобільна стоянка, гаражі, охорона та відеоспостереження.

Готель має власний сайт із можливістю онлайн-бронювання та представлений на сервісах Booking.com і Hotels24.

ТРК "Європа" в центрі Кременчука

Другий об’єкт - торговельно-розважальний комплекс "Європа" - розташований на вулиці Соборній, 7, у центральній частині міста.

Площа основної будівлі становить 4152 кв. м. Комплекс має два поверхи та мансарду, а площа підвалу сягає 331,8 кв. м.

До складу нерухомості також входять гараж площею 26,4 кв. м, будівля трансформаторної підстанції площею 60,4 кв. м і земельна ділянка площею 4152 кв. м.

У ТРК поєднані торговельні площі, ресторан, банкетний зал, паб, паті-бар, боулінг, дискотека та конференц-зал. Також є два літні майданчики й автомобільна стоянка на 15 місць.

Як облаштований комплекс

На першому поверсі розташовані ресторанні та торговельні приміщення, банкетний зал, паб, кухонні зони й літній майданчик.

Другий поверх займають приміщення боулінгу та дискотеки. На мансарді облаштовані конференц-зал місткістю до 100 осіб та офісні кабінети.

За інформацією в оголошенні, комплекс розташований на першій лінії в центрі міста. Приблизно за дві хвилини пішки від нього розташовані набережна Дніпра та міський парк.

Для під’їзду до об’єкта передбачений окремий заїзд із вулиці Ігоря Сердюка, обладнаний автоматичними воротами.

Опалення та резервне електропостачання

ТРК має власну газову котельню для опалення та гарячого водопостачання. Електроенергія надходить із міської мережі, а для резервного живлення передбачений генератор потужністю 150 кВт.

Функціональне планування дає змогу використовувати комплекс для торгівлі, ресторанного бізнесу, розважальних послуг, проведення конференцій, корпоративних заходів і роботи офісів.

Які можливості передбачає продаж

Обидва об’єкти поєднують кілька напрямів комерційної діяльності. "Європейський" орієнтований на готельне обслуговування, ресторанний бізнес, оздоровчі послуги та проведення заходів. "Європа»"має торговельні, ресторанні й розважальні площі, а також приміщення для ділових зустрічей.

Водночас у наданому оголошенні не зазначені ціни продажу, фінансові показники діяльності комплексів або умови придбання.

Нагадаэмо, "Червоненський завод продтоварів" на Житомирщині, який не працював сім років, продали на аукціоні за 31 млн грн без ПДВ. Це у 9,1 раза більше за стартову ціну. З урахуванням податку покупець має заплатити 37,2 млн грн.