Отель с медицинским центром и рестораном в Трускавце готовят к конкурсу АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит конкурс на управление 49% корпоративных прав "Мариот Медикал Центр". Комплекс в Трускавце включает трехзвездочный отель, медицинский центр и ресторан.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА ищет управляющего

Комплекс имеет категорию трехзвездочной гостиницы и насчитывает 30 номеров классов "Стандарт", "Полулюкс" и "Люкс". Также на его территории работают медицинский центр, оказывающий лечебные услуги и ресторан.

Согласно определению Галицкого районного суда Львова от 4 августа 2023 года, в управление АРМА передали 49% уставного капитала компании. Номинальная стоимость доли составляет 5,88 млн грн.

Напомним, АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Полянице Ивано-Франковской области.

Объект насчитывает 47 номеров разных категорий. Его инфраструктура включает в себя ресторан, SPA-комплекс с крытым бассейном, финскую сауну, римскую парную и массажные кабинеты.

К услугам гостей детская комната, коворкинг-зона, помещение для хранения горнолыжного снаряжения и паркинг.