Розвиток в Україні: торік McDonald’s сплатив понад 2,6 млрд грн податків

У 2024 році мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s продовжила розвиватися в Україні. Мережа інвестувала 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію ресторанів і сплатила понад 2,6 млрд грн податків.

Про це інформує пресслужба компанії.

Основні результати

Результати 2024 року відображають стратегічні пріоритети McDonald’s: розвиток мережі, удосконалення клієнтського досвіду.

Зазначається, що у 2023 році McDonald’s став найбільшим платником податків у ресторанній галузі в Україні, сплативши 1,3 млрд грн.

У 2024 році компанія подвоїла цю суму, сплативши понад 2,6 млрд грн до державного бюджету. Окрім того, McDonald’s інвестував 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію своїх українських ресторанів.

На сьогодні мережа McDonald’s в Україні налічує 109 ресторанів, що працюють у 36 населених пунктах, стільки ж закладів, скільки було до повномасштабного вторгнення.

Однак ще 15 ресторанів залишаються зачиненими через вимоги безпеки.

У компанії працює майже 10 тис. працівників, що також наближається до рівня 2021 року.

У 2024 році McDonald’s відвідало 103 млн клієнтів, що на 16% більше порівняно з 2023 роком, і компанія поступово наближається до показника 2021 року, який складав 125 млн клієнтів.

Про розвиток

Минулого року McDonald’s відкрив в Україні 8 нових ресторанів і реконструював 3. Заклади з'явились у великих містах, обласних центрах та на автошляхах, зокрема в Києві, Одесі, Львові, Вінниці, Чернівцях, Боярці та Ковелі. Усі нові ресторани мають канали продажу через зал, "МакДрайв" та доставку "МакДелівері".

McDonald’s оцінює свій потенціал на українському ринку в 500 ресторанів, тому компанія нарощує темпи розвитку в поточних та нових регіонах.

У 2025 році планується відкрити 9 нових закладів та продовжити модернізацію існуючих, оновлюючи дизайн відповідно до сучасних концепцій і впроваджуючи інклюзивні та цифрові рішення. З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для розвитку залишаються центральні та західні області.

McDonald's в Україні

McDonald’s — провідна мережа ресторанів швидкого обслуговування в Україні. Перший заклад відкрився 24 травня 1997 року в Києві. Компанія регулярно входить до списку 100 найбільших платників податків і найкращих роботодавців країни.

McDonald’s є партнером-засновником та найбільшим корпоративним партнером Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

У всіх ресторанах діють посилені заходи безпеки: під час повітряної тривоги заклади тимчасово зачиняються, щоб працівники та гості могли перейти в укриття. Робота відновлюється приблизно через годину після відбою.

Про те, як McDonald’s інвестував в український бізнес понад 3,2 млрд грн з вересня 2022 року та як змінився клієнт, читайте у матеріалі Delo.ua.