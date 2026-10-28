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Уже не Toyota: какой автомобиль стал самым популярным в мире
Tesla Model Y стала самой продаваемой моделью автомобиля в мире по итогам января-сентября 2026 года. Продажи электрокроссовера выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как мировой авторынок в целом сократился на 3,2%.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на рейтинг Focus2Move.
Второе место заняла Toyota Corolla, продажи которой снизились на 3,5%. Тройку лидеров замыкает Ford F-Series с падением на 4,9%.
Toyota RAV4, ранее возглавлявшая мировой рейтинг, опустилась на четвертое место. Ее продажи сократились на 22,2% - это самое большое падение среди моделей первой десятки.
Всего в январе-сентябре в мире было продано 62,74 млн автомобилей, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире
По данным Focus2Move, рейтинг за девять месяцев 2026 года выглядит так:
- Tesla Model Y - +8,3% к прошлому году;
- Toyota Corolla - -3,5%;
- Ford F-Series - -4,9%;
- Toyota RAV4 - -22,2%;
- Honda CR-V - -0,9%;
- Chevrolet Silverado - -3,7%;
- Toyota Camry - +1,6%;
- Hyundai Tucson - +0,1%;
- Kia Sportage - +0,9%;
- Volkswagen Tiguan - +2%.
Таким образом, из первой десятки заметнее всего нарастила продажи именно Tesla Model Y. Большинство других моделей либо теряли объемы, либо показывали лишь незначительный рост.
Какие модели растут быстрее всего
В более широкой двадцатке наибольший рост показал Kia Seltos — на 25,8% и Ram Pickup — на 24,7%.
Продажи Mazda CX-5 выросли на 16,6%.
В то же время, результаты Tesla существенно отличаются в зависимости от модели. Если Model Y увеличила продажи на 8,3% и стала мировым лидером, то Tesla Model 3 потеряла 13,8%.
Среди электрифицированных моделей первое место также занимает Tesla Model Y. За ней следуют Geely Xingyuan и Tesla Model 3.
Напомним, по итогам 2025 года мировой рейтинг возглавляла Toyota RAV4, тогда как Tesla Model Y была третьей. За девять месяцев 2026 RAV4 опустилась на четвертое место, а Model Y поднялась на первое.