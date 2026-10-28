Уже не Toyota: какой автомобиль стал самым популярным в мире

Tesla Model Y стала самой продаваемой моделью автомобиля в мире по итогам января-сентября 2026 года. Продажи электрокроссовера выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как мировой авторынок в целом сократился на 3,2%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на рейтинг Focus2Move.

Второе место заняла Toyota Corolla, продажи которой снизились на 3,5%. Тройку лидеров замыкает Ford F-Series с падением на 4,9%.

Toyota RAV4, ранее возглавлявшая мировой рейтинг, опустилась на четвертое место. Ее продажи сократились на 22,2% - это самое большое падение среди моделей первой десятки.

Всего в январе-сентябре в мире было продано 62,74 млн автомобилей, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире

По данным Focus2Move, рейтинг за девять месяцев 2026 года выглядит так:

Tesla Model Y - +8,3% к прошлому году; Toyota Corolla - -3,5%; Ford F-Series - -4,9%; Toyota RAV4 - -22,2%; Honda CR-V - -0,9%; Chevrolet Silverado - -3,7%; Toyota Camry - +1,6%; Hyundai Tucson - +0,1%; Kia Sportage - +0,9%; Volkswagen Tiguan - +2%.

Таким образом, из первой десятки заметнее всего нарастила продажи именно Tesla Model Y. Большинство других моделей либо теряли объемы, либо показывали лишь незначительный рост.

Какие модели растут быстрее всего

В более широкой двадцатке наибольший рост показал Kia Seltos — на 25,8% и Ram Pickup — на 24,7%.

Продажи Mazda CX-5 выросли на 16,6%.

В то же время, результаты Tesla существенно отличаются в зависимости от модели. Если Model Y увеличила продажи на 8,3% и стала мировым лидером, то Tesla Model 3 потеряла 13,8%.

Среди электрифицированных моделей первое место также занимает Tesla Model Y. За ней следуют Geely Xingyuan и Tesla Model 3.

Напомним, по итогам 2025 года мировой рейтинг возглавляла Toyota RAV4, тогда как Tesla Model Y была третьей. За девять месяцев 2026 RAV4 опустилась на четвертое место, а Model Y поднялась на первое.