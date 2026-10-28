UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,60

+0,06

EUR

50,85

--0,10

Наличный курс:

USD

46,31

46,00

EUR

51,76

51,34

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Уже не Toyota: какой автомобиль стал самым популярным в мире

Tesla Model 3
Продажи электрокроссовера выросли на 8,3% / Википедия

Tesla Model Y стала самой продаваемой моделью автомобиля в мире по итогам января-сентября 2026 года. Продажи электрокроссовера выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как мировой авторынок в целом сократился на 3,2%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на рейтинг Focus2Move.

Второе место заняла Toyota Corolla, продажи которой снизились на 3,5%. Тройку лидеров замыкает Ford F-Series с падением на 4,9%.

Toyota RAV4, ранее возглавлявшая мировой рейтинг, опустилась на четвертое место. Ее продажи сократились на 22,2% - это самое большое падение среди моделей первой десятки.

Всего в январе-сентябре в мире было продано 62,74 млн автомобилей, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире

По данным Focus2Move, рейтинг за девять месяцев 2026 года выглядит так:

  1. Tesla Model Y - +8,3% к прошлому году;
  2. Toyota Corolla - -3,5%;
  3. Ford F-Series - -4,9%;
  4. Toyota RAV4 - -22,2%;
  5. Honda CR-V - -0,9%;
  6. Chevrolet Silverado - -3,7%;
  7. Toyota Camry - +1,6%;
  8. Hyundai Tucson - +0,1%;
  9. Kia Sportage - +0,9%;
  10. Volkswagen Tiguan - +2%.

Таким образом, из первой десятки заметнее всего нарастила продажи именно Tesla Model Y. Большинство других моделей либо теряли объемы, либо показывали лишь незначительный рост.

Какие модели растут быстрее всего

В более широкой двадцатке наибольший рост показал Kia Seltos — на 25,8% и Ram Pickup — на 24,7%.

Продажи Mazda CX-5 выросли на 16,6%.

В то же время, результаты Tesla существенно отличаются в зависимости от модели. Если Model Y увеличила продажи на 8,3% и стала мировым лидером, то Tesla Model 3 потеряла 13,8%.

Среди электрифицированных моделей первое место также занимает Tesla Model Y. За ней следуют Geely Xingyuan и Tesla Model 3.

Напомним, по итогам 2025 года мировой рейтинг возглавляла Toyota RAV4, тогда как Tesla Model Y была третьей. За девять месяцев 2026 RAV4 опустилась на четвертое место, а Model Y поднялась на первое.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности