На мировом авторынке произошла смена лидера: Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей

Согласно последним данным регистраций за 11 месяцев 2025 года, Toyota RAV4 поднялась на две позиции и заняла первое место в мире с долей рынка 1,2%. Успех обеспечили стабильные продажи в Азии (+6,8%) и Америке (+1,9%).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Focus2move.

Tesla Model Y, ранее претендовавшая на звание самой популярной в мире, опустилась на третье место, потеряв 11,7% продаж. Основные причины – изменения в правительственной политике поддержки электрокаров и мощное давление со стороны китайских конкурентов.

Десятка лидеров продаж в 2025 году

Мировой рейтинг популярности моделей выглядит следующим образом:

Toyota RAV4 (+0,8% доли рынка); Toyota Corolla (подъем на 1 позицию); Tesla Model Y (-11,7% продаж); Ford F-Series – демонстрирует мощный рост на 10,7%; Honda CR-V (-1,9%); Chevrolet Silverado (+1,8%); Hyundai Tucson (+4,5%); Toyota Camry – значительный прирост на 8,9%; Toyota Hilux (+0,3%); Volkswagen Tiguan (поднялся на 3 позиции, 3,1%).

Сектор чистых электрокаров (EV) в 2025 году вырос на 13,6%, достигнув 17% от общей доли рынка. Однако структура этого сегмента стремительно изменяется:

Geely Xingyuan стал главной сенсацией, поднявшись на невероятные 2289 позиций в общем списке и заняв 3 место среди электромобилей;

Tesla Model 3 (12 место в общем рейтинге);

Wuling Hongguang Mini EV закрепился на 15 месте мирового рейтинга с приростом продаж на 81,8%.

Мировой импульс рынка смещается в сторону гибридов (HEV) и плагин-гибридов (PHEV), до конца 2025 года опережавших по темпам роста чистые электромобили.

Украинский авторынок

В прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Аналитики подчеркивают, что это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD. На втором месте оказалась Toyota (10181 ед.), а на третьем – Volkswagen (7380 ед.).

Напомним, в декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное количество новых легковых автомобилей – 12,4 тыс. ед. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.