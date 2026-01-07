Запланована подія 2

Самые популярные модели на украинском рынке новых легковых автомобилей в 2025 году: что покупали украинцы

В Украине растут продажи авто / Freepik

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Топ-20 новых легковых автомобилей по итогам 2025 года:

  1. Renault Duster – 5371 ед.;
  2. Toyota RAV-4 – 3614 ед.;
  3. Volkswagen ID.Unyx – 3162 ед.;
  4. BYD Song Plus – 2995 ед.
  5. Hyundai Tucson – 2427 ед.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado – 2174 ед.;
  7. Skoda Kodiaq – 1994 ед.;
  8. Skoda Octavia – 1661 ед.;
  9. Mazda CX5 – 1653 ед.;
  10. BYD Leopard 3 – 1623 ед.;
  11. Volkswagen Touareg – 1611 ед.;
  12. Zeekr 7X – 1558 ед.;
  13. KIA Sportage – 1481 ед.;
  14. BYD Sea Lion 07 – 1342 ед.;
  15. Honda eNS1 – 1300 ед.;
  16. Suzuki SX4 – 1182 ед.;
  17. Zeekr 001 – 1158 ед.;
  18. SKODA Karoq – 1053 ед.;
  19. Suzuki Vitara – 984 ед.;
  20. Toyota Yaris Cross – 965 ед.

Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

