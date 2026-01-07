- Категория
Самые популярные модели на украинском рынке новых легковых автомобилей в 2025 году: что покупали украинцы
Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Топ-20 новых легковых автомобилей по итогам 2025 года:
- Renault Duster – 5371 ед.;
- Toyota RAV-4 – 3614 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx – 3162 ед.;
- BYD Song Plus – 2995 ед.
- Hyundai Tucson – 2427 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 2174 ед.;
- Skoda Kodiaq – 1994 ед.;
- Skoda Octavia – 1661 ед.;
- Mazda CX5 – 1653 ед.;
- BYD Leopard 3 – 1623 ед.;
- Volkswagen Touareg – 1611 ед.;
- Zeekr 7X – 1558 ед.;
- KIA Sportage – 1481 ед.;
- BYD Sea Lion 07 – 1342 ед.;
- Honda eNS1 – 1300 ед.;
- Suzuki SX4 – 1182 ед.;
- Zeekr 001 – 1158 ед.;
- SKODA Karoq – 1053 ед.;
- Suzuki Vitara – 984 ед.;
- Toyota Yaris Cross – 965 ед.
Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.
Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.