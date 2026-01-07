Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Готівковий курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найпопулярніші моделі на українському ринку нових легкових авто у 2025 році: що купували українці

автомобіль
В Україні зростають продажі авто / Freepik

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Топ-20 нових легкових авто за підсумками 2025 року:

  1. Renault Duster - 5371 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 3614 од.;
  3. Volkswagen ID.Unyx - 3162 од.;
  4. BYD Song Plus - 2995 од.
  5.  Hyundai  Tucson - 2427 од.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado - 2174 од.;
  7. Skoda Kodiaq - 1994 од.;
  8. Skoda Octavia - 1661 од.;
  9. Mazda CX5 - 1653 од.; 
  10. BYD Leopard 3 - 1623 од.;
  11. Volkswagen Touareg - 1611 од.;
  12. Zeekr 7X - 1558 од.; 
  13.  KIA Sportage - 1481 од.;
  14. BYD Sea Lion 07 - 1342 од.;
  15. Honda eNS1 - 1300 од.;
  16. Suzuki SX4 - 1182 од.;
  17. Zeekr 001 - 1158 од.;
  18. SKODA Karoq - 1053 од.;
  19. Suzuki Vitara - 984 од.; 
  20. Toyota Yaris Cross - 965 од.

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

Автор:
Світлана Манько