- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Найпопулярніші моделі на українському ринку нових легкових авто у 2025 році: що купували українці
Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Топ-20 нових легкових авто за підсумками 2025 року:
- Renault Duster - 5371 од.;
- Toyota RAV-4 - 3614 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 3162 од.;
- BYD Song Plus - 2995 од.
- Hyundai Tucson - 2427 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 2174 од.;
- Skoda Kodiaq - 1994 од.;
- Skoda Octavia - 1661 од.;
- Mazda CX5 - 1653 од.;
- BYD Leopard 3 - 1623 од.;
- Volkswagen Touareg - 1611 од.;
- Zeekr 7X - 1558 од.;
- KIA Sportage - 1481 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 1342 од.;
- Honda eNS1 - 1300 од.;
- Suzuki SX4 - 1182 од.;
- Zeekr 001 - 1158 од.;
- SKODA Karoq - 1053 од.;
- Suzuki Vitara - 984 од.;
- Toyota Yaris Cross - 965 од.
Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.
Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.