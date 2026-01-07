Найпопулярніші моделі на українському ринку нових легкових авто у 2025 році: що купували українці

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Топ-20 нових легкових авто за підсумками 2025 року:

Renault Duster - 5371 од.; Toyota RAV-4 - 3614 од.; Volkswagen ID.Unyx - 3162 од.; BYD Song Plus - 2995 од. Hyundai Tucson - 2427 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 2174 од.; Skoda Kodiaq - 1994 од.; Skoda Octavia - 1661 од.; Mazda CX5 - 1653 од.; BYD Leopard 3 - 1623 од.; Volkswagen Touareg - 1611 од.; Zeekr 7X - 1558 од.; KIA Sportage - 1481 од.; BYD Sea Lion 07 - 1342 од.; Honda eNS1 - 1300 од.; Suzuki SX4 - 1182 од.; Zeekr 001 - 1158 од.; SKODA Karoq - 1053 од.; Suzuki Vitara - 984 од.; Toyota Yaris Cross - 965 од.

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.