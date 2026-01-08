Запланована подія 2

На світовому авторинку відбулася зміна лідера: Toyota RAV4 очолила рейтинг найпродаваніших автомобілів

Toyota RAV4
Автомобіль Toyota RAV4 / Вікіпедія

Згідно з останніми даними реєстрацій за 11 місяців 2025 року Toyota RAV4 піднялася на дві позиції та посіла перше місце у світі з часткою ринку 1,2%. Успіх забезпечили стабільні продажі в Азії (+6,8%) та Америці (+1,9%). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Focus2move.

Натомість Tesla Model Y, яка раніше претендувала на звання найпопулярнішої у світі, опустилася на третє місце, втративши 11,7% продажів. Основні причини — зміни в урядовій політиці підтримки електрокарів та потужний тиск з боку китайських конкурентів.

Десятка лідерів продажів у 2025 році

Світовий рейтинг популярності моделей виглядає наступним чином:

  1. Toyota RAV4 (+0,8% частки ринку); 
  2. Toyota Corolla (підйом на 1 позицію); 
  3. Tesla Model Y (-11,7% продажів); 
  4. Ford F-Series — демонструє потужне зростання на 10,7%; 
  5. Honda CR-V (-1,9%); 
  6. Chevrolet Silverado (+1,8%); 
  7. Hyundai Tucson (+4,5%); 
  8. Toyota Camry — значний приріст на 8,9%; 
  9. Toyota Hilux (+0,3%); 
  10. Volkswagen Tiguan (піднявся на 3 позиції, +3,1%).

Сектор чистих електрокарів (EV) у 2025 році зріс на 13,6%, досягнувши 17% від загальної частки ринку. Проте структура цього сегменту стрімко змінюється:

  • Geely Xingyuan став головною сенсацією, піднявшись на неймовірні 2289 позицій у загальному списку та посівши 3-тє місце серед електромобілів; 
  • Tesla Model 3 (12-те місце в загальному рейтингу); 
  • Wuling Hongguang Mini EV закріпився на 15-му місці світового рейтингу з приростом продажів на 81,8%.

Світовий імпульс ринку зміщується в бік гібридів (HEV) та плагін-гібридів (PHEV), які до кінця 2025 року випереджали за темпами зростання чисті електромобілі.

Український авторинок

У минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Аналітики підкреслюють, що це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD. На другому місці опинилася  Toyota  (10181 од.), а на третьому — Volkswagen (7380 од.).

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук