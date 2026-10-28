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Вже не Toyota: який автомобіль став найпопулярнішим у світі

Tesla Model 3
Продажі електрокросовера зросли на 8,3% / Вікіпедія

Tesla Model Y стала найпродаванішою моделлю автомобіля у світі за підсумками січня-вересня 2026 року. Продажі електрокросовера зросли на 8,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як світовий авторинок загалом скоротився на 3,2%.

Про це інформує Dilo з посиланням на рейтинг Focus2Move.

Друге місце посіла Toyota Corolla, продажі якої зменшилися на 3,5%. Трійку лідерів замикає Ford F-Series із падінням на 4,9%.

Toyota RAV4, яка раніше очолювала світовий рейтинг, опустилася на четверте місце. Її продажі скоротилися на 22,2% — це найбільше падіння серед моделей першої десятки.

Загалом у січні-вересні у світі продали 62,74 млн автомобілів, що на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Топ-10 найпродаваніших автомобілів у світі

За даними Focus2Move, рейтинг за дев'ять місяців 2026 року виглядає так:

  1. Tesla Model Y — +8,3% до минулого року;
  2. Toyota Corolla — -3,5%;
  3. Ford F-Series — -4,9%;
  4. Toyota RAV4 — -22,2%;
  5. Honda CR-V — -0,9%;
  6. Chevrolet Silverado — -3,7%;
  7. Toyota Camry — +1,6%;
  8. Hyundai Tucson — +0,1%;
  9. Kia Sportage — +0,9%;
  10. Volkswagen Tiguan — +2%.

Таким чином, із першої десятки найпомітніше наростила продажі саме Tesla Model Y. Більшість інших моделей або втрачали обсяги, або показували лише незначне зростання.

Які моделі зростають найшвидше

У ширшій двадцятці найбільше зростання показали Kia Seltos — на 25,8% та Ram Pickup — на 24,7%.

Продажі Mazda CX-5 збільшилися на 16,6%.

Водночас результати Tesla суттєво різняться залежно від моделі. Якщо Model Y наростила продажі на 8,3% і стала світовим лідером, то Tesla Model 3 втратила 13,8%.

Серед електрифікованих моделей перше місце також посідає Tesla Model Y. За нею йдуть Geely Xingyuan та Tesla Model 3.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року світовий рейтинг очолювала Toyota RAV4, тоді як Tesla Model Y була третьою. За дев'ять місяців 2026 року RAV4 опустилася на четверте місце, а Model Y піднялася на перше.

Автор:
Тетяна Гойденко

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