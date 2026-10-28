SK Hynix збільшила прибуток усемеро та спрямує $45 млрд акціонерам на тлі ШІ-буму

Південнокорейський виробник мікрочипів SK Hynix оголосив про плани повернути акціонерам додатково близько $45 млрд (60 трлн вон) після того, як квартальний операційний прибуток компанії зріс усемеро, перевершивши попередні оцінки ринку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За вересневий квартал другий за величиною виробник пам'яті у світі зафіксував 83,3 трильйона вон ($62,5 млрд) операційного прибутку, що перевищило прогнози на понад 7%.

До кінця поточного фінансового року компанія планує повернути інвесторам 60 трильйонів вон через зворотний викуп акцій та дивідендні виплати на додачу до раніше затверджених 40 трильйонів вон. Більша частина цих коштів надійшла від продажу частки акцій в японській Kioxia на початку цього року.

Керівництво компанії очікує, що дефіцит компонентів пам'яті для прискорювачів Nvidia триватиме щонайменше до 2030 року. Виробник уже повністю розпродав усі обсяги традиційної пам'яті та високошвидкісних чипів HBM аж до 2029 року й має намір суттєво інвестувати у розширення виробничих потужностей.

Ринкові перегони, попит на ШІ-агентів та скасоване IPO

Фінансовий звіт спричинив хвилю зростання на світових біржах. Акції SK Hynix у Сеулі злетіли більш ніж на 10%, папери конкуруючої Samsung додали понад 9%, а також подорожчали акції японської Kioxia та китайської SMIC.

За підрахунками Macquarie, витрати на пам'ять становлять близько третини бюджетів дата-центрів штучного інтелекту, а в найближчі роки ця частка зростатиме, оскільки у 2027 році ціни на HBM можуть зрости більш ніж удвічі.

Аналітики Bloomberg Intelligence підкреслюють, що високий попит на мікрочипи зберігатиметься тривалий час, адже нове покоління автономних ШІ-агентів потребує набагато більше обчислювальної сили порівняно зі звичайними чат-ботами. Через це навіть компанія Anthropic уже попереджає про потенційну нестачу компонентів пам'яті на ринку.

Додаткові виплати інвесторам також покликані збалансувати настрої на ринку після того, як виробник відмовився від виходу на біржу США своєї дочірньої компанії Solidigm із планованим залученням $10 млрд. Рішення ухвалили через опір акціонерів і перевірки з боку регуляторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група SK запустить проєкт на $350 млрд і побудує в Південній Кореї мережу дата-центрів для штучного інтелекту потужністю 15 гігаватів до 2035 року.