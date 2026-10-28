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SK Hynix увеличила прибыль в 7 раз и направит $45 млрд акционерам на фоне ШИ-бума

SK Hynix
SK Hynix увеличила прибыль в 7 раз и направит $45 млрд акционерам на фоне ШИ-бума

Южнокорейский производитель микрочипов SK Hynix объявил о планах вернуть акционерам дополнительно около $45 млрд (60 трлн вон) после того, как квартальная операционная прибыль компании выросла в 7 раз, превзойдя предварительные оценки рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

За сентябрьский квартал второй по величине производитель памяти в мире зафиксировал 83,3 триллиона вон ($62,5 млрд) операционной прибыли, что превысило прогнозы более чем на 7%.

К концу текущего финансового года компания планирует вернуть инвесторам 60 триллионов вон из-за обратного выкупа акций и дивидендных выплат в дополнение к ранее утвержденным 40 триллионам вон. Большая часть этих средств поступила от продажи доли акций в японской Kioxia в начале этого года.

Руководство компании ожидает, что дефицит компонентов памяти для ускорителей Nvidia будет продолжаться, по меньшей мере, до 2030 года. Производитель уже полностью распродал все объемы традиционной памяти и высокоскоростных чипов HBM до 2029 года и намерен существенно инвестировать в расширение производственных мощностей.

Рыночная гонка, спрос на ШИ-агентов и отмененное IPO

Финансовый отчет вызвал волну роста на мировых биржах. Акции SK Hynix в Сеуле взлетели более чем на 10%, бумаги конкурирующей Samsung прибавили более 9%, а также подорожали акции японской Kioxia и китайской SMIC.

По подсчетам Macquarie, расходы на память составляют около трети бюджетов дата-центров искусственного интеллекта, а в ближайшие годы эта доля будет расти, поскольку в 2027 году цены на HBM могут вырасти более чем вдвое.

Аналитики Bloomberg Intelligence подчеркивают, что высокий спрос на микрочипы будет сохраняться длительное время, ведь новое поколение автономных ШИ-агентов требует гораздо большей вычислительной силы по сравнению с обычными чат-ботами. Поэтому даже компания Anthropic уже предупреждает о потенциальной нехватке компонентов памяти на рынке.

Дополнительные выплаты инвесторам также призваны сбалансировать настроения на рынке после того, как производитель отказался от выхода на биржу США своей дочерней компании Solidigm с планируемым привлечением $10 млрд. Решение было принято из-за сопротивления акционеров и проверки со стороны регуляторов.

Напомним, ранее сообщалось, что группа SK запустит проект на $350 млрд и построит в Южной Корее сеть дата-центров для искусственного интеллекта мощностью 15 гигаватт до 2035 года.

Автор:
Максим Кольц

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