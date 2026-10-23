Проєкт на $350 млрд: група SK побудує в Кореї мережу дата-центрів для штучного інтелекту

Новостворений підрозділ південнокорейського конгломерату SK Group — компанія SK Hyper — розпочав переговори з міжнародними технологічними гігантами та фінансовими інвесторами для фінансування масштабної програми будівництва дата-центрів сукупною потужністю 15 гігаватів до 2035 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Як заявив головний виконавчий директор SK Hyper Чон Сок Гин, лише перший етап проєкту потужністю 5 ГВт вимагатиме близько 350 мільярдів доларів з урахуванням витрат на обладнання.

Компанія розраховує залучити перший раунд зовнішнього капіталу наприкінці 2026-го або на початку 2027 року, після чого продовжить фандрейзинг упродовж наступних трьох-чотирьох років.

Загальні витрати планується розділити між майбутніми клієнтами-орендарями та сторонніми інвесторами. Водночас оператор SK Telecom інвестує у підприємство 750 мільярдів вон ($567 млн) до 2030 року.

Амбітний план оприлюднено в період турбулентності на ринках через побоювання "бульбашки ШІ", коли інвестори дедалі більше сумніваються, що майбутні доходи від сервісів виправдають трильйонні витрати на обчислювальну інфраструктуру. У керівництві компанії наголосили, що темпи інвестицій узгоджуватимуть із реальним ринковим попитом для контролю фінансових ризиків.

Хаб для Азії та переговори з урядом

SK Hyper, створена в липні як підрозділ SK Telecom Co., розраховує перетворити Південну Корею на базовий регіональний хаб для навчання та роботи моделей ШІ, орієнтуючись на ринки Японії й Тайваню. Порівняно високі тарифи на електроенергію в країні компенсуватимуть завдяки інтеграції напівпровідникових та енергетичних рішень конгломерату SK.

Наразі компанія веде переговори з урядом Південної Кореї про виділення додаткових ділянок та вже розвиває майданчик на 900 мегаватів у промисловому місті Ульсан, поряд із раніше анонсованим об'єктом на 100 МВт для Amazon Web Services.

Також вивчаються можливості співпраці з урядами в Азії та на Близькому Сході, пропонуючи обчислювальні потужності разом із ШІ-моделями єдиним пакетом. SK Hyper може вийти на перші доходи вже наступного року, до планового введення в експлуатацію перших центрів у 2029 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний пенсійний фонд Південної Кореї зазнав збитків у розмірі 137 мільярдів доларів через різке знецінення часток у місцевих компаніях, передусім у виробниках мікросхем Samsung Electronics та SK Hynix.