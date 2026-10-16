RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,14

45,00

EUR

50,90

50,65

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Названо найпопулярніші нові автомобілі серед українців і компаній

авто
Рейтинг нових авто в Україні: що обирали приватні покупці та компанії

У січні–вересні 2026 року в Україні придбали 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю серед приватних клієнтів стала Toyota RAV4, а серед корпоративних покупців лідирував Renault Duster.

Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".

Рейтинг нових авто в Україні

На приватних покупців припало 64% реалізованих нових легковиків, ще 36% автомобілів придбали компанії та інші юридичні особи.

Водночас динаміка продажів у цих сегментах була різноспрямованою. Порівняно із січнем–вереснем 2025 року реалізація нових легкових автомобілів приватним клієнтам скоротилася на 16%. Натомість у корпоративному сегменті зафіксували зростання на 8%.

Які автомобілі обирали приватні покупці

Найпопулярнішою моделлю серед приватних клієнтів стала Toyota RAV4 — за дев’ять місяців було придбано 2343 таких автомобілі. Друге місце посів Hyundai Tucson із результатом 1521 автомобіль, а третє — Mazda CX-5, яку обрали 1158 покупців.

До п’ятірки лідерів також увійшли Skoda Kodiaq із 927 проданими автомобілями та Toyota Prado, показник якої становив 912 одиниць.

Топ-5 моделей серед приватних покупців:

  1. Toyota RAV4 - 2343 автомобілі;
  2. Hyundai Tucson - 1521;
  3. Mazda CX-5 - 1158;
  4. Skoda Kodiaq - 927;
  5. Toyota Prado - 912.

Які моделі мали попит у корпоративному сегменті

У юридичних осіб рейтинг очолив Renault Duster. За січень–вересень компанії придбали 2712 таких автомобілів - суттєво більше, ніж будь-якої іншої моделі в корпоративному топ-5.

Друге місце посіла Skoda Octavia із результатом 834 автомобілі, третє - Skoda Kodiaq, яких було реалізовано 639 одиниць. До п’ятірки найпопулярніших моделей серед юридичних осіб також потрапили Toyota RAV4 із 610 автомобілями та Toyota Hilux із показником 558 одиниць.

Топ-5 моделей серед юридичних осіб:

  1. Renault Duster - 2712 автомобілів;
  2. Skoda Octavia - 834;
  3. Skoda Kodiaq - 639;
  4. Toyota RAV4 - 610;
  5. Toyota Hilux - 558.

Таким чином, уподобання приватних і корпоративних покупців помітно відрізнялися. Якщо серед приватних клієнтів лідирувала Toyota RAV4, то в корпоративному сегменті першість здобув Renault Duster. Водночас Toyota RAV4 і Skoda Kodiaq увійшли до п’ятірки найпопулярніших моделей в обох сегментах авторинку.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності