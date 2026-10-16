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Названо найпопулярніші нові автомобілі серед українців і компаній
У січні–вересні 2026 року в Україні придбали 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю серед приватних клієнтів стала Toyota RAV4, а серед корпоративних покупців лідирував Renault Duster.
Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".
Рейтинг нових авто в Україні
На приватних покупців припало 64% реалізованих нових легковиків, ще 36% автомобілів придбали компанії та інші юридичні особи.
Водночас динаміка продажів у цих сегментах була різноспрямованою. Порівняно із січнем–вереснем 2025 року реалізація нових легкових автомобілів приватним клієнтам скоротилася на 16%. Натомість у корпоративному сегменті зафіксували зростання на 8%.
Які автомобілі обирали приватні покупці
Найпопулярнішою моделлю серед приватних клієнтів стала Toyota RAV4 — за дев’ять місяців було придбано 2343 таких автомобілі. Друге місце посів Hyundai Tucson із результатом 1521 автомобіль, а третє — Mazda CX-5, яку обрали 1158 покупців.
До п’ятірки лідерів також увійшли Skoda Kodiaq із 927 проданими автомобілями та Toyota Prado, показник якої становив 912 одиниць.
Топ-5 моделей серед приватних покупців:
- Toyota RAV4 - 2343 автомобілі;
- Hyundai Tucson - 1521;
- Mazda CX-5 - 1158;
- Skoda Kodiaq - 927;
- Toyota Prado - 912.
Які моделі мали попит у корпоративному сегменті
У юридичних осіб рейтинг очолив Renault Duster. За січень–вересень компанії придбали 2712 таких автомобілів - суттєво більше, ніж будь-якої іншої моделі в корпоративному топ-5.
Друге місце посіла Skoda Octavia із результатом 834 автомобілі, третє - Skoda Kodiaq, яких було реалізовано 639 одиниць. До п’ятірки найпопулярніших моделей серед юридичних осіб також потрапили Toyota RAV4 із 610 автомобілями та Toyota Hilux із показником 558 одиниць.
Топ-5 моделей серед юридичних осіб:
- Renault Duster - 2712 автомобілів;
- Skoda Octavia - 834;
- Skoda Kodiaq - 639;
- Toyota RAV4 - 610;
- Toyota Hilux - 558.
Таким чином, уподобання приватних і корпоративних покупців помітно відрізнялися. Якщо серед приватних клієнтів лідирувала Toyota RAV4, то в корпоративному сегменті першість здобув Renault Duster. Водночас Toyota RAV4 і Skoda Kodiaq увійшли до п’ятірки найпопулярніших моделей в обох сегментах авторинку.
Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.