Ринок комерційних авто в Україні зріс майже на 42%: які моделі найчастіше купує бізнес

У першому півріччі 2026 року реєстрації легких комерційних автомобілів в Україні зросли на 41,7%. Основний приріст забезпечили пікапи та фургони, тоді як реєстрації важких вантажівок і автобусів дещо скоротилися.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Які комерційні авто мають найбільший попит

В Україні кількість реєстрацій легких комерційних автомобілів категорії N1 збільшилася на 41,7% проти першого півріччя 2025 року. Водночас сегмент важких вантажівок N2/N3 скоротився на 0,6%, а автобусів M2/M3 — на 1,8%.

Найбільше в легкому сегменті додали пікапи: їхня кількість зросла з 674 до 1 185, тобто на 511 автомобілів. Реєстрації великих фургонів збільшилися з 1 164 до 1 500, компактних — із 702 до 937. Легких шасі зареєстрували 76 проти 43 роком раніше. Водночас кількість спеціальних автомобілів зменшилася з 47 до 28.

Ці типи транспорту використовують для доставки товарів, роботи сервісних бригад, будівництва, сільського господарства та локальної логістики. Статистика свідчить, що зростання ринку зосереджене передусім у сегменті машин для повсякденних робочих завдань.

Чим український ринок відрізняється від ЄС

У Євросоюзі за перше півріччя 2026 року реєстрації легких комерційних автомобілів зросли на 1,9%, вантажівок — на 9,8%, автобусів — на 22,7%.

Водночас електротяга поширюється в різних сегментах нерівномірно. У ЄС вона становила 27,7% реєстрацій автобусів і 4,8% вантажівок. Дизель зберігав частку 92,1% у сегменті вантажівок і 58,2% серед автобусів.

В Україні дизель переважав у всіх трьох категоріях: його частка становила 97,4% серед легких комерційних авто та 99,4% серед вантажівок. У сегменті автобусів усі зареєстровані в наведеній статистиці машини були дизельними.

Аналітики зазначають, що для бізнесу вибір транспорту залежить не лише від ціни придбання, а й від вартості обслуговування, доступності запчастин, ризику простоїв і можливості використовувати автомобіль для різних завдань. Тому європейські тенденції не обов'язково означають такий самий попит в Україні.

Дані за перше півріччя показують: найбільший приріст зосереджений у сегменті пікапів і фургонів, тоді як у важких вантажівках та автобусах аналогічного зростання немає.

Нагадаємо, у вересні в Україні реалізували 1457 нових комерційних автомобілів – вантажівок і спецтехніки. Це найбільший місячний результат у цьому сегменті ринку з січня 2022 року.