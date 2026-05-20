Український бізнес змінює підхід до комерційних авто: попит змістився на імпорт із Європи

Український ринок малої комерційної техніки (LCV) вагою до 3,5 тонни у квітні продемонстрував зміну підходів бізнесу до оновлення автопарків. Підприємці скорочують перепродаж вживаних автомобілів усередині країни та активніше переорієнтовуються на імпорт техніки з Європи.

Загалом протягом місяця було зареєстровано 3801 автомобіль цього сегмента.

На внутрішньому ринку перепродажі комерційного транспорту скоротилися майже на 10% порівняно з березнем і становили 2059 одиниць. Незважаючи на спад, найбільш популярною моделлю залишився Mercedes-Benz Sprinter, який випередив Renault Master.

Третє місце зберегла ГАЗ 3302 "Газель", хоча її поступово витісняють європейські Ford Transit та Renault Kangoo.

Натомість сегмент вживаного імпорту показав зростання більш ніж на 11%. За місяць українські компанії завезли та розмитнили 1101 комерційний автомобіль. Найпопулярнішим став Renault Master, за яким розташувалися Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Renault Trafic та Renault Kangoo.

У сегменті нової техніки спостерігалися різні тенденції. Імпорт нових автомобілів дещо скоротився і становив 547 одиниць, тоді як українське виробництво та локальне складання зросли майже на 65% — до 94 автомобілів.

Лідером серед нових комерційних автомобілів став Renault Express, який завдяки корпоративним закупівлям випередив Fiat Ducato. Також стабільний попит зберігається на повнопривідні пікапи, серед яких найпопулярнішими стали Mitsubishi L200 та Toyota Hilux. Крім того, на ринку починає посилювати позиції дизельний Chery Himla.

Експерти зазначають, що бізнес дедалі більше орієнтується на економічність та ефективність експлуатації транспорту. Зростання імпорту свіжих комерційних автомобілів пояснюють прагненням підприємців зменшити витрати на паливо й обслуговування, відмовляючись від старої техніки на користь сучасніших моделей із більш економічними двигунами.

Зауважимо, березнева статистика ринку легких комерційних автомобілів свідчить про поступове відновлення ділової активності. Попри високі ціни на пальне — близько 90 грн за дизель і 73 грн за бензин — бізнес адаптується до нових умов. Загалом за місяць зафіксовано понад 3,7 тис. реєстраційних операцій у всіх сегментах.