Украинский бизнес меняет подход к коммерческим автомобилям: спрос сместился на импорт из Европы

Украинский рынок малой коммерческой техники (LCV) весом до 3,5 тонн в апреле продемонстрировал изменение подходов бизнеса к обновлению автопарков. Предприниматели сокращают перепродажу подержанных автомобилей внутри страны и активнее переориентируются на импорт техники из Европы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Всего за месяц был зарегистрирован 3801 автомобиль этого сегмента.

На внутреннем рынке перепродажи коммерческого транспорта сократились почти на 10% по сравнению с мартом и составили 2059 единиц. Несмотря на спад, наиболее популярной моделью остался Mercedes-Benz Sprinter, опередивший Renault Master.

Третье место сохранила ГАЗ 3302 "Газель", хотя ее постепенно вытесняют европейские Ford Transit и Renault Kangoo.

Зато сегмент подержанного импорта показал рост более чем на 11%. За месяц украинские компании завезли и растаможили 1101 коммерческий автомобиль. Самым популярным стал Renault Master, за которым расположились Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Renault Trafic и Renault Kangoo.

В сегменте новой техники наблюдались разные тенденции. Импорт новых автомобилей несколько сократился и составил 547 единиц, в то время как украинское производство и локальная сборка выросли почти на 65% — до 94 автомобилей.

Лидером среди новых коммерческих автомобилей стал Renault Express, который благодаря корпоративным закупкам опередил Fiat Ducato. Также стабильный спрос сохраняется на полноприводные пикапы, среди которых наиболее популярными стали Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. Кроме того, на рынке начинает усиливать позиции дизельного Chery Himla.

Эксперты отмечают, что бизнес все больше ориентируется на экономичность и эффективность эксплуатации транспорта. Рост импорта новых коммерческих автомобилей объясняют стремлением предпринимателей уменьшить расходы на топливо и обслуживание, отказываясь от старой техники в пользу более современных моделей с более экономичными двигателями.

Заметим, мартовская статистика рынка легких коммерческих автомобилей свидетельствует о постепенном возобновлении деловой активности. Несмотря на высокие цены на топливо, около 90 грн за дизель и 73 грн за бензин бизнес адаптируется к новым условиям. В общей сложности за месяц зафиксировано более 3,7 тыс. регистрационных операций во всех сегментах.