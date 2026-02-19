Рынок LCV в январе: сезонное падение после рекордного декабря и рост в годовом исчислении

В январе 2026 г. рынок малой коммерческой техники (LCV) в Украине ожидаемо замедлился после декабрьского пика: количество сделок и регистраций уменьшилось в месячном измерении, однако в большинстве сегментов сохранился уверенный рост по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

За первый месяц года на внутреннем рынке заключено 1796 сделок купли-продажи LCV. Еще 827 автомобилей впервые зарегистрировали после импорта, а 476 машин получили первые номерные знаки в качестве новых. Из них 46 единиц были изготовлены или переоборудованы в Украине.

По сравнению с декабрем рынок в январе просел, но это нормальная сезонная история после новогоднего ажиотажа. Зато если смотреть не на предыдущий месяц, а на январь прошлого года, то ситуация в целом лучше — большинство сегментов выросло.

Что это значит на практике:

Перепродажи внутри страны — сделок было меньше, чем в декабре, но гораздо больше, чем год назад.

Импорт б/у авто — и к декабрю падения, и почти на уровне прошлого года (чуть меньше).

Импорт новых авто – после декабря спад, но по сравнению с прошлым годом – плюс.

Производство в Украине в январе слабее, чем в декабре, зато ощутимо лучше, чем в прошлом.

Внутренний рынок

На вторичном рынке доминируют грузопассажирские фургоны, пикапы и бортовые грузовики.

Самые популярные модели:

Mercedes-Benz Sprinter – бессменный лидер

Renault Master

ГАЗ Газель

Также высокий спрос сохраняется на Volkswagen Transporter, Ford Transit, Renault Kangoo и Fiat Doblo.

В десятку входят Renault Trafic, Volkswagen Crafter и Fiat Ducato.

Импорт б/у

Среди "свежепригнанных" авто первое место занял Renault Master, опередив Mercedes-Benz Sprinter.

Активно завозят также: Renault Trafic, Volkswagen Crafter, Renault Kangoo, Opel Movano, Volkswagen Transporter, Ford Transit, Mercedes-Benz Vito и Ford Transit Custom.

Новые LCV

В сегменте новых автомобилей лидером стал Peugeot Landtrek. Вместе с Toyota Hilux и Mitsubishi L200, он подтверждает рост популярности пикапов как универсального коммерческого транспорта.

Среди классических фургонов спросом пользуются Peugeot Partner, Renault Express и Fiat Ducato.

В топ-10 также вошли новые для рынка модели JAC V10 и Chery Himla, а список замыкают Fiat Doblo и Citroen Berlingo.

Отметим, что рынок LCV в 2025 году стал отражением общего состояния малого и среднего бизнеса в Украине. В течение года большинство сегментов демонстрировали стагнацию, однако в конце года ситуацию частично спас декабрьский всплеск активности, обусловленный предновогодним ажиотажем и логистическими вызовами.