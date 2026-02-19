- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рынок LCV в январе: сезонное падение после рекордного декабря и рост в годовом исчислении
В январе 2026 г. рынок малой коммерческой техники (LCV) в Украине ожидаемо замедлился после декабрьского пика: количество сделок и регистраций уменьшилось в месячном измерении, однако в большинстве сегментов сохранился уверенный рост по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.
За первый месяц года на внутреннем рынке заключено 1796 сделок купли-продажи LCV. Еще 827 автомобилей впервые зарегистрировали после импорта, а 476 машин получили первые номерные знаки в качестве новых. Из них 46 единиц были изготовлены или переоборудованы в Украине.
По сравнению с декабрем рынок в январе просел, но это нормальная сезонная история после новогоднего ажиотажа. Зато если смотреть не на предыдущий месяц, а на январь прошлого года, то ситуация в целом лучше — большинство сегментов выросло.
Что это значит на практике:
Перепродажи внутри страны — сделок было меньше, чем в декабре, но гораздо больше, чем год назад.
Импорт б/у авто — и к декабрю падения, и почти на уровне прошлого года (чуть меньше).
Импорт новых авто – после декабря спад, но по сравнению с прошлым годом – плюс.
Производство в Украине в январе слабее, чем в декабре, зато ощутимо лучше, чем в прошлом.
Внутренний рынок
На вторичном рынке доминируют грузопассажирские фургоны, пикапы и бортовые грузовики.
Самые популярные модели:
- Mercedes-Benz Sprinter – бессменный лидер
- Renault Master
- ГАЗ Газель
Также высокий спрос сохраняется на Volkswagen Transporter, Ford Transit, Renault Kangoo и Fiat Doblo.
В десятку входят Renault Trafic, Volkswagen Crafter и Fiat Ducato.
Импорт б/у
Среди "свежепригнанных" авто первое место занял Renault Master, опередив Mercedes-Benz Sprinter.
Активно завозят также: Renault Trafic, Volkswagen Crafter, Renault Kangoo, Opel Movano, Volkswagen Transporter, Ford Transit, Mercedes-Benz Vito и Ford Transit Custom.
Новые LCV
В сегменте новых автомобилей лидером стал Peugeot Landtrek. Вместе с Toyota Hilux и Mitsubishi L200, он подтверждает рост популярности пикапов как универсального коммерческого транспорта.
Среди классических фургонов спросом пользуются Peugeot Partner, Renault Express и Fiat Ducato.
В топ-10 также вошли новые для рынка модели JAC V10 и Chery Himla, а список замыкают Fiat Doblo и Citroen Berlingo.
Отметим, что рынок LCV в 2025 году стал отражением общего состояния малого и среднего бизнеса в Украине. В течение года большинство сегментов демонстрировали стагнацию, однако в конце года ситуацию частично спас декабрьский всплеск активности, обусловленный предновогодним ажиотажем и логистическими вызовами.