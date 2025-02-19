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Какие легкие коммерческие автомобили покупали в Украине в 2024 году: топ новых и подержанных моделей
Легкий коммерческий транспорт остается популярным выбором как для бизнеса, так и для личного использования. Эти автомобили сочетают экономичность, маневренность в городских условиях и достаточную грузоподъемность для перевозки товаров.
Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
В 2024 году украинцы купили 68,2 тыс. таких авто, что на 10,9% больше, чем в 2023 году.
Динамика рынка LCV
Общая структура продаж в 2024 году выглядит так:
- Внутренние перепродажи – 74,9% (+12,6% к 2023 году);
- Импорт подержанных — 15,5% (-3,7%);
- Импорт новых — 8,6% (+34,4%);
- Произведенные в Украине — 1,0% (-10,2%).
Спрос на LCV вырос преимущественно в первой половине 2024 года, в частности, из-за изменения правил мобилизации транспорта. Однако со второй половины года рынок стал терять темпы. В январе 2025-го продано всего 2,4 тыс. легких коммерческих автомобилей.
Топ моделей в каждом сегменте
В 2024 году было заключено 51 066 сделок по купле-продаже легких коммерческих автомобилей внутри Украины. Самыми популярными моделями стали:
- Mercedes-Benz Sprinter;
- Renault Master;
- Ford Transit.
Основная часть покупок приходилась на грузовые фургоны, реже покупали малотоннажные фургоны и грузопассажирские модификации.
Подержанные авто
В прошлом году в Украину ввезли 10 602 подержанных легких коммерческих автомобилей. В этом сегменте также доминировали грузовые фургоны, а несколько реже покупали фургоны-рефрижераторы и тентованные бортовые версии.
Тройка лидеров среди импортируемых моделей:
- Mercedes-Benz Sprinter;
- Renault Master;
- Renault Kangoo.
Новые авто
В 2024 году в Украине зарегистрировано 6 545 новых LCV, из которых:
- 5 894 единиц импортировано;
- 651 автомобиль изготовлен или переоборудован в Украине.
Популярные модели в сегменте новых авто:
- Renault Master;
- Renault Express;
- Citroen Berlingo.
Среди новых LCV больше покупали грузовые фургоны, грузопассажирские модели и бортовые тентованные версии.
Какое топливо выбирают украинцы для LCV
Украинцы предпочитают дизельные двигатели при выборе легкого коммерческого транспорта, как среди подержанных, так и среди новых автомобилей.
На вторичном рынке дизельные версии занимают 86,2% общего объема продаж, что свидетельствует об их надежности, экономичности и высокой грузоподъемности. Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями с газобаллонным оборудованием (ГБО), также пользуются определенным спросом – их доля составляет 7,9%. Чисто бензиновые модели выбрали 4,5% покупателей, а электромобили среди подержанных коммерческих автомобилей пока остаются малораспространенными — лишь 1,4% рынка.
Среди новых легких грузовиков ситуация схожая, хотя дизельные авто здесь занимают еще большую долю – 93,4%. Бензиновые модели выбрали 4,7% покупателей, электромобили составляют 1,6% рынка, а наименьший процент занимают автомобили с ГБО – всего 0,3%.
Добавим, в ноябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года и на 23,3% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.