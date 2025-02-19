Какие легкие коммерческие автомобили покупали в Украине в 2024 году: топ новых и подержанных моделей

Легкий коммерческий транспорт остается популярным выбором как для бизнеса, так и для личного использования. Эти автомобили сочетают экономичность, маневренность в городских условиях и достаточную грузоподъемность для перевозки товаров.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

В 2024 году украинцы купили 68,2 тыс. таких авто, что на 10,9% больше, чем в 2023 году.

Динамика рынка LCV

Общая структура продаж в 2024 году выглядит так:

Внутренние перепродажи – 74,9% (+12,6% к 2023 году);

– 74,9% (+12,6% к 2023 году); Импорт подержанных — 15,5% (-3,7%);

— 15,5% (-3,7%); Импорт новых — 8,6% (+34,4%);

— 8,6% (+34,4%); Произведенные в Украине — 1,0% (-10,2%).

Спрос на LCV вырос преимущественно в первой половине 2024 года, в частности, из-за изменения правил мобилизации транспорта. Однако со второй половины года рынок стал терять темпы. В январе 2025-го продано всего 2,4 тыс. легких коммерческих автомобилей.

Топ моделей в каждом сегменте

В 2024 году было заключено 51 066 сделок по купле-продаже легких коммерческих автомобилей внутри Украины. Самыми популярными моделями стали:

Mercedes-Benz Sprinter; Renault Master; Ford Transit.

Основная часть покупок приходилась на грузовые фургоны, реже покупали малотоннажные фургоны и грузопассажирские модификации.

Подержанные авто

В прошлом году в Украину ввезли 10 602 подержанных легких коммерческих автомобилей. В этом сегменте также доминировали грузовые фургоны, а несколько реже покупали фургоны-рефрижераторы и тентованные бортовые версии.

Тройка лидеров среди импортируемых моделей:

Mercedes-Benz Sprinter; Renault Master; Renault Kangoo.

Новые авто

В 2024 году в Украине зарегистрировано 6 545 новых LCV, из которых:

5 894 единиц импортировано;

651 автомобиль изготовлен или переоборудован в Украине.

Популярные модели в сегменте новых авто:

Renault Master; Renault Express; Citroen Berlingo.

Среди новых LCV больше покупали грузовые фургоны, грузопассажирские модели и бортовые тентованные версии.

Какое топливо выбирают украинцы для LCV

Украинцы предпочитают дизельные двигатели при выборе легкого коммерческого транспорта, как среди подержанных, так и среди новых автомобилей.

На вторичном рынке дизельные версии занимают 86,2% общего объема продаж, что свидетельствует об их надежности, экономичности и высокой грузоподъемности. Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями с газобаллонным оборудованием (ГБО), также пользуются определенным спросом – их доля составляет 7,9%. Чисто бензиновые модели выбрали 4,5% покупателей, а электромобили среди подержанных коммерческих автомобилей пока остаются малораспространенными — лишь 1,4% рынка.

Среди новых легких грузовиков ситуация схожая, хотя дизельные авто здесь занимают еще большую долю – 93,4%. Бензиновые модели выбрали 4,7% покупателей, электромобили составляют 1,6% рынка, а наименьший процент занимают автомобили с ГБО – всего 0,3%.

Добавим, в ноябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года и на 23,3% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.