Які легкі комерційні автомобілі купували в Україні у 2024 році: топ нових та вживаних моделей

Легкий комерційний транспорт (LCV) залишається популярним вибором як для бізнесу, так і для особистого використання. Ці автомобілі поєднують економічність, маневреність у міських умовах та достатню вантажопідйомність для перевезення товарів.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

У 2024 році українці купили 68,2 тис. таких авто, що на 10,9% більше, ніж у 2023 році.

Динаміка ринку LCV

Загальна структура продажів у 2024 році виглядає так:

Внутрішні перепродажі — 74,9% (+12,6% до 2023 року);

— 74,9% (+12,6% до 2023 року); Імпорт вживаних — 15,5% (−3,7%);

— 15,5% (−3,7%); Імпорт нових — 8,6% (+34,4%);

— 8,6% (+34,4%); Вироблені в Україні — 1,0% (−10,2%).

Попит на LCV зріс переважно у першій половині 2024 року, зокрема через зміну правил мобілізації транспорту. Однак з другої половини року ринок почав втрачати темпи. У січні 2025-го продано лише 2,4 тис. легких комерційних авто.

Топ моделей у кожному сегменті

У 2024 році було укладено 51 066 угод з купівлі-продажу легких комерційних авто всередині України. Найпопулярнішими моделями стали:

Mercedes-Benz Sprinter; Renault Master; Ford Transit.

Основна частина покупок припадала на вантажні фургони, рідше купували малотоннажні фургони та вантажопасажирські модифікації.

Вживані авто

Минулого року в Україну ввезли 10 602 вживані легкі комерційні автомобілі. У цьому сегменті також домінували вантажні фургони, а дещо рідше купували фургони-рефрижератори та бортові тентовані версії.

Трійка лідерів серед імпортованих моделей:

Mercedes-Benz Sprinter; Renault Master; Renault Kangoo.

Нові авто

У 2024 році в Україні зареєстровано 6 545 нових LCV, з яких:

5 894 одиниць імпортовано;

651 автомобіль виготовлений або переобладнаний в Україні.

Популярні моделі у сегменті нових авто:

Renault Master; Renault Express; Citroen Berlingo.

Серед нових LCV найбільше купували вантажні фургони, вантажопасажирські моделі та бортові тентовані версії.

Яке паливо обирають українці для LCV

Українці надають перевагу дизельним двигунам при виборі легкого комерційного транспорту, як серед вживаних, так і серед нових автомобілів.

На вторинному ринку дизельні версії займають 86,2% загального обсягу продажів, що свідчить про їхню надійність, економічність та високу вантажопідйомність. Автомобілі, обладнані бензиновими двигунами з газобалонним обладнанням (ГБО), також користуються певним попитом — їхня частка становить 7,9%. Чисто бензинові моделі обрали 4,5% покупців, а електромобілі серед уживаних комерційних авто поки що залишаються малопоширеними — лише 1,4% ринку.

Серед нових легких вантажівок ситуація подібна, хоча дизельні авто тут займають ще більшу частку — 93,4%. Бензинові моделі обрали 4,7% покупців, електромобілі становлять 1,6% ринку, а найменший відсоток займають автомобілі з ГБО — всього 0,3%.

Додамо, у листопаді 2024 року українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.