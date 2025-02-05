У січні ринок нових вантажівок зріс майже на чверть

У січні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецтехніка) було зареєстровано 972 одиниці. Це на 24% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault – 220 авто (-15%);

Man – 110 авто (+588%);

Citroën – 78 авто (+100%);

Ford – 68 авто (+143%);

Scania – 50 авто (+117%).

Додамо, що у листопаді 2024 року на українському ринку нових вантажних і спеціалізованих автомобілів було реалізовано 1089 одиниць.

Окрім цього, у листопаді українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.