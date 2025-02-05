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У січні ринок нових вантажівок зріс майже на чверть

У січні ринок нових вантажівок зріс майже на чверть
Фото: Укравтопром

У січні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецтехніка) було зареєстровано 972 одиниці. Це на 24% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • Renault – 220 авто (-15%);
  • Man – 110 авто (+588%);
  • Citroën – 78 авто (+100%);
  • Ford – 68 авто (+143%);
  • Scania – 50 авто (+117%).

Додамо, що у листопаді 2024 року на українському ринку нових вантажних і спеціалізованих автомобілів було реалізовано 1089 одиниць.

Окрім цього, у листопаді українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко