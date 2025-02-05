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У січні ринок нових вантажівок зріс майже на чверть
У січні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецтехніка) було зареєстровано 972 одиниці. Це на 24% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- Renault – 220 авто (-15%);
- Man – 110 авто (+588%);
- Citroën – 78 авто (+100%);
- Ford – 68 авто (+143%);
- Scania – 50 авто (+117%).
Додамо, що у листопаді 2024 року на українському ринку нових вантажних і спеціалізованих автомобілів було реалізовано 1089 одиниць.
Окрім цього, у листопаді українці придбали 1,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів, що на 51,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 23,3% менше порівняно з жовтнем 2024 року.