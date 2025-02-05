В январе рынок новых грузовиков вырос почти на четверть

В январе 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецтехника) было зарегистрировано 972 единицы. Это на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:

Renault – 220 авто (-15%);

Man – 110 авто (+588%);

Citroen – 78 авто (+100%);

Ford – 68 авто (+143%);

Scania – 50 автомобилей (+117%).

В ноябре 2024 года на украинском рынке новых грузовых и специализированных автомобилей было реализовано 1089 единиц.

Кроме этого, в ноябре украинцы приобрели 1,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 23,3% меньше по сравнению с октябрем 2024 года.