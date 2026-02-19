Ринок LCV у січні: сезонне падіння після рекордного грудня та зростання у річному вимірі

У січні 2026 року ринок малої комерційної техніки (LCV) в Україні очікувано сповільнився після грудневого піка: кількість угод та реєстрацій зменшилася в місячному вимірі, однак у більшості сегментів збереглося впевнене зростання у порівнянні з минулим роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

За перший місяць року на внутрішньому ринку укладено 1796 угод купівлі-продажу LCV. Ще 827 автомобілів вперше зареєстрували після імпорту, а 476 машин отримали перші номерні знаки як нові. Із них 46 одиниць були виготовлені або переобладнані в Україні.

Порівняно з груднем ринок у січні просів — але це нормальна сезонна історія після новорічного ажіотажу. Зате якщо дивитися не на попередній місяць, а на січень минулого року, то ситуація загалом краща — більшість сегментів виросли.

Що це означає на практиці:

Перепродажі всередині країни — угод було менше, ніж у грудні, але значно більше, ніж рік тому.

Імпорт уживаних авто — і до грудня падіння, і майже на рівні минулого року (трохи менше).

Імпорт нових авто — після грудня спад, але у порівнянні з минулим роком — плюс.

Виробництво в Україні — у січні слабше, ніж у грудні, зате відчутно краще, ніж торік.

Внутрішній ринок

На вторинному ринку домінують вантажопасажирські фургони, пікапи та бортові вантажівки.

Найпопулярніші моделі:

Mercedes-Benz Sprinter — беззмінний лідер

Renault Master

ГАЗ Газель

Також високий попит зберігається на Volkswagen Transporter, Ford Transit, Renault Kangoo та Fiat Doblo.

До десятки входять Renault Trafic, Volkswagen Crafter і Fiat Ducato.

Імпорт уживаних

Серед "свіжо пригнаних" авто перше місце посів Renault Master, випередивши Mercedes-Benz Sprinter.

Активно завозять також: Renault Trafic, Volkswagen Crafter, Renault Kangoo, Opel Movano, Volkswagen Transporter, Ford Transit, Mercedes-Benz Vito та Ford Transit Custom.

Нові LCV

У сегменті нових автомобілів лідером став Peugeot Landtrek. Разом із Toyota Hilux та Mitsubishi L200 він підтверджує зростання популярності пікапів як універсального комерційного транспорту.

Серед класичних фургонів попитом користуються: Peugeot Partner, Renault Express та Fiat Ducato.

До топ-10 також увійшли нові для ринку моделі — JAC V10 і Chery Himla, а список замикають Fiat Doblo та Citroen Berlingo.

Зауважимо, ринок LCV у 2025 році став відображенням загального стану малого та середнього бізнесу в Україні. Протягом року більшість сегментів демонстрували стагнацію, однак наприкінці року ситуацію частково врятував грудневий сплеск активності, зумовлений передноворічним ажіотажем і логістичними викликами.