Україна відтермінувала виплати за держборгом до 2030 року: деталі угоди

Україна та Група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та представники Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, США, а також Республіки Корея.

Угода передбачає перенесення платежів, що мали бути сплачені у період з лютого 2026 року. Обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Цей термін узгоджується з програмою Міжнародного валютного фонду. Після завершення цього періоду, у 2035–2039 роках, Україна здійснюватиме виплати рівними піврічними платежами. Умови також передбачають капіталізацію відсотків.

"Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави", – зазначив міністр Марченко.

Підписання документа продовжує домовленості 2022 та 2023 років і є частиною міжнародної фінансової підтримки України.

Нагадаємо, станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого боргу склала 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд дол США). За рік цей показник зріс на 29,5% у гривневому еквіваленті. Основний приріст боргу (2,061 трлн грн) зумовлений залученням довгострокового пільгового фінансування для потреб оборони та безпеки.

Автор:
Тетяна Ковальчук