Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,36

--0,02

EUR

51,64

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,30

44,21

EUR

51,75

51,45

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Заощаджувати стає важче: частка українців, які не відкладають гроші, зросла до 62%

заощадження
Частка українців, які не відкладають гроші, зросла з 56% до 62% за два роки

62% опитаних українців не робили заощадження протягом останніх двох років, 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) – намагається відкладати, але не систематично.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування  стосовно того, чи робили українці заощадження протягом останніх двох років. 

Чи вдається українцям робити заощадження 

Результати опитування показали, що 62% українців не робили заощадження протягом останніх двох років. Натомість 13% опитаних відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) — намагається відкладати, але не систематично.

Команда Rakuten Viber проводила подібне опитування влітку 2024 року. Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів — з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.

На питання “Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?” відповіді розподілилися так:

  • Ні: раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості — 33% (16% у 2024 році);
  • Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 25% (32% у 2024 році);
  • Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень — 15% (21% у 2024 році);
  • Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 14% (19% у 2024 році);
  • Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 13% (12% у 2024 році).

Де українці зберігають заощадження 

Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження. 46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% — мають рахунок у банку. Відповіді на питання “Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?” розподілилися так:

  • Готівка вдома — 46% (53% у 2024 році); 
  • Рахунок у банку — 13% (10% у 2024 році); 
  • Депозит під відсоток у банку — 9% (5% у 2024 році); 
  • Тримаю в нерухомості — 2% (1% у 2024 році); 
  • Криптовалюта — 1% (2% у 2024 році); 
  • Облігації чи інші цінні папери — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році); 
  • Цінні метали — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році); 
  • Всього потроху — 13% (14% у 2024 році); 
  • Інше — 14% (13% у 2024 році).

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько  20 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.

Автор:
Світлана Манько