Заощаджувати стає важче: частка українців, які не відкладають гроші, зросла до 62%

62% опитаних українців не робили заощадження протягом останніх двох років, 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) – намагається відкладати, але не систематично.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування стосовно того, чи робили українці заощадження протягом останніх двох років.

Чи вдається українцям робити заощадження

Результати опитування показали, що 62% українців не робили заощадження протягом останніх двох років. Натомість 13% опитаних відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) — намагається відкладати, але не систематично.

Команда Rakuten Viber проводила подібне опитування влітку 2024 року. Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів — з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.

На питання “Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?” відповіді розподілилися так:

Ні: раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості — 33% (16% у 2024 році);

Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 25% (32% у 2024 році);

Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень — 15% (21% у 2024 році);

Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 14% (19% у 2024 році);

Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 13% (12% у 2024 році).

Де українці зберігають заощадження

Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження. 46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% — мають рахунок у банку. Відповіді на питання “Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?” розподілилися так:

Готівка вдома — 46% (53% у 2024 році);

Рахунок у банку — 13% (10% у 2024 році);

Депозит під відсоток у банку — 9% (5% у 2024 році);

Тримаю в нерухомості — 2% (1% у 2024 році);

Криптовалюта — 1% (2% у 2024 році);

Облігації чи інші цінні папери — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);

Цінні метали — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);

Всього потроху — 13% (14% у 2024 році);

Інше — 14% (13% у 2024 році).

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 20 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.