Українці продали золота та срібла на рекордну суму

Українці в квітні продали драгметалів на рекорду суму / Depositphotos

Згідно з даними Національного банку України, у квітні 2026 українці продали фізичних золота та срібла на рекордну суму 1,22 млн дол.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Скільки продали дорогоцінних металів

Всього населення купило фізичних банківських металів на 3,03 млн дол, а продало на 4,2 млн дол. Найбільша концентрація операцій в золоті — 96%.

За даними НБУ, українці:

  • золота продали більше, ніж купили на 655 тис дол (другий за історію результат);
  • срібла продали більше, ніж купили, а 565 тис дол (рекорд).

"Взагалі це дуже низьколіквідний й невеличкий ринок. Всього оборот 7,2 млн дол. в місяць. Для порівняння в валютний ринок має оборот 3,2 млрд дол.", - підкреслює Шевчишин.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, світові ціни на золото підскочили більш ніж на 1%. Це сталося через оптимізм інвесторів, які очікують прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Автор:
Світлана Манько