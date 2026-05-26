Украинцы продали золота и серебра на рекордную сумму

Украинцы в апреле продали дорогостоящих металлов на рекордную сумму / Depositphotos

Согласно данным Национального банка Украины, в апреле 2026 года украинцы продали физические золота и серебра на рекордную сумму 1,22 млн дол.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

Сколько продали драгоценных металлов

Всего население купило физических банковских металлов на 3,03 млн дол., а продало на 4,2 млн дол. Наибольшая концентрация операций в золоте – 96%.

Инфографика: facebook.com/AndyShev79

По данным НБУ, украинцы:

  • золота продали больше, чем купили на 655 тыс долл. (второй за историю результат);
  • серебра продали больше, чем купили, а 565 тыс долл. (рекорд).

"Вообще-то это очень низколиквидный и небольшой рынок. Всего оборот 7,2 млн долл. в месяц. Для сравнения в валютный рынок имеет оборот 3,2 млрд долл.", - подчеркивает Шевчишин.

Напомним, в понедельник, 25 мая, мировые цены на золото подскочили более чем на 1%. Это произошло из-за оптимизма инвесторов, ожидающих прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

Автор:
Светлана Манько