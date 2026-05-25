Золото подорожало из-за ожиданий инвесторов мирного соглашения между США и Ираном

В понедельник, 25 мая, мировые цены на золото подскочили более чем на 1%. Это произошло из-за оптимизма инвесторов, ожидающих прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

Спотовая цена на золото поднялась на один процент и одна десятая, достигнув отметки 4559,07 доллара за унцию.

В то же время июньские фьючерсы на золото на американском рынке подорожали на восемь десятых процента, остановившись на уровне 4 559,80 доллара.

Следом за золотом положительную динамику подхватили и другие драгоценные металлы.

В частности, спотовая цена на серебро подскочила на три процента и одна десятая до отметки 77,79 доллара за унцию, платина прибавила в цене два процента и три десятых, достигнув 1 966,59 доллара, а палладий подорожал на два процента и семь десятых до 1 384,

Несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что он не собирается торопиться с окончательным подписанием документов, финансовые рынки больше сориентировались на его предыдущие заявления.

В субботу американский лидер отметил, что Вашингтон и Тегеран уже в значительной степени согласовали текст меморандума о взаимопонимании о предстоящем мирном соглашении, которое должно полностью восстановить гражданское судоходство и вновь открыть заблокированный Ормузский пролив.

Дополнительным фактором поддержки рынка металлов стало падение курса американской валюты. Доллар оказался на самом низком уровне за последнюю неделю, благодаря чему золотые слитки стали значительно доступнее и привлекательнее для инвесторов, владеющих другими мировыми валютами.

Параллельно с этим цены на сырую нефть упали до двухнедельного минимума. Поскольку нефтяные котировки традиционно формируют инфляционные настроения, их понижение успокоило рынок.

Хотя золото обычно покупают для защиты денег от обесценения, слишком высокие ставки обычно оказывают серьезное давление на этот нерентабельный металл, поэтому нынешнее ослабление нефтяного рынка сыграло золоту на руку.

