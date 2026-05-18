Падение интереса к минимуму: JPMorgan снизил прогноз цены на золото на 2026 год

Один из самых старых и влиятельных транснациональных банков мира JPMorgan пересмотрел свой прогноз средней цены на золото на 2026 год. Предыдущий ожидаемый показатель составил 5708 долларов, нынешний установлен на уровне 5243 долларов за унцию (31,1 г). Причиной стало сокращение краткосрочного спроса и минимальный интерес инвесторов и клиентов к металлу.

Цена на спотовое золото упала ориентировочно на 14% после 28 февраля, когда разразился военный конфликт между США и Ираном. Удорожание нефтепродуктов повышает риски инфляции, поэтому Федеральная резервная система США удерживает процентные ставки на высоком уровне в течение длительного периода.

Хотя брокерские компании сохраняют позиции по долгосрочным перспективам рынка золота, часть банковских учреждений пересмотрела планы на ближайший период в сторону снижения из-за спада спроса со стороны инвесторов и ожидания высоких процентных ставок.

"Сейчас покой проявляется в стагнации активности и показателях спроса. Совокупные открытые позиции и объемы фьючерсов на золото на COMEX остаются низкими, чистые открытые позиции фьючерсов на управляемые деньги стагнируют на низких уровнях, а потоки ETF были незначительными", - описали текущую ситуацию на рынке золота.

Банк ANZ также снизил ожидаемую цену золота на конец года до 5600 долларов за унцию. Основными факторами давления названа высокая доходность ценных бумаг, инфляционные процессы и усиление позиций американской валюты.

Несмотря на корректировку среднегодовых показателей, JPMorgan сохранил ожидание роста стоимости металла до 6000 долларов за унцию в конце 2026 года. Эксперты банка отметили: "Мы сохраняем наш оптимистический среднесрочный прогноз и прогнозируем, что после исчезновения огромной неопределенности по энергетике и инфляции спрос на золото со стороны инвесторов и центральных банков снова вырастет в течение второй половины 2026 года".

Напомним, в октябре прошлого года JP Morgan прогнозировал, что цены на золото могут достичь в среднем 5055 долларов за унцию до четвертого квартала 2026 года . Тогда аналитики являются выходом или предположением, что спрос инвесторов и покупка центральными банками будут составлять в среднем около 566 тонн за квартал следующего года.