Золото растет на фоне геополитических рисков и торговой напряженности: каков прогноз на 2026 год

Цены на золото выросли 23 октября, поскольку санкции США против России и возможные новые экспортные ограничения на Китай усилили геополитические риски, что повысило спрос на безопасные активы. Спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 4114,06 доллара за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 1,6% до 4128,4 долларов за унцию.

Влияние геополитических рисков

"Золото пытается найти свою основу после здорового и крайне необходимого технического отката. Геополитические риски должны сохранять предложения по безопасным убежищам... оно (золото) менее подвержено резким колебаниям, реагируя на такие новости", — сказал Хан Тан, главный рыночный аналитик Nemo.money.

Администрация Дональда Трампа рассматривает план ограничения экспорта ряда программных продуктов в Китай, от ноутбуков до реактивных двигателей, в ответ на последние ограничения Пекином на экспорт редкоземельных элементов.

Тем временем президент США Трамп впервые за свой второй срок ввел санкции против России, связанные с Украиной, против нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

Цены на золото выросли примерно на 57% в этом году, достигнув исторического максимума в 4381,21 доллара в понедельник, чему способствовали геополитическая и экономическая неопределенность, ставки на снижение ставок и постоянные скупки средств центральным банком Соединенных Штатов.

"Мы продолжаем рассматривать золото как эффективный диверсификатор портфеля, и дальнейший рост к нашему прогнозу роста на уровне $4700 за унцию все еще возможен, если возникнут неблагоприятные макроэкономические и политические события», – сказал в записке Марк Хефеле, главный инвестиционный директор UBS.

Прогноз JP Morgan на 2026 год

Американский финансовый конгломерат и один из крупнейших банков мира JP Morgan прогнозирует, что цены на золото могут достичь в среднем 5055 долларов за унцию до четвертого квартала 2026 года, исходя из предположений, что спрос инвесторов и покупка центральными банками составят в среднем около 566 тонн в квартале следующего года.

"Поскольку цена на золото является нашим самым высоким показателем в течение всего года, мы все еще считаем, что она имеет еще больше потенциала для роста, поскольку мы вступаем в цикл сокращения ставок ФРС", – говорится в примечании JPMorgan.

Напомним, 21 октября спотовое золото упало на 6,3%, что является наибольшим падением за двенадцать лет, а спотовое серебро подешевело на 8,7%. Это произошло после того, как технические индикаторы начали сигнализировать о том, что предыдущий ценовой скачок мог быть преувеличенным.