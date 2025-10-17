Цена на золото превысила $4300: наибольший недельный рост с 2008 года

Цена на золото в пятницу превысила 4300 долларов за унцию, продемонстрировав самый недельный рост с декабря 2008 года. Инвесторы обращаются к этому "безопасному металлу" на фоне геополитической и экономической неопределенности, ожиданий снижения ставок в США и падения банковских акций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По состоянию на 09:29 по Гринвичу спотовая цена золота составила 4335,87 доллара за унцию, а фьючерсы на декабрь выросли до 4348,90 доллара. Недельный рост металла ожидается на уровне 8,1%, что делает эту неделю наиболее удачной для золота со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Аналитики отмечают, что среда остается благоприятной для золота из-за геополитических рисков, банковской нестабильности и ожидаемых снижений ставок Федеральной резервной системой. В то же время индекс относительной силы (RSI) составляет 88, что указывает на перекупленность металла.

Серебро, платина и палладий показывают разнонаправленную динамику: спотовая стоимость серебра свалилась до 53,96 бакса, платины — до 1656,90 бакса, а палладия — до 1566,30 бакса за унцию.

Золото в этом году выросло более чем на 66%, подкрепленное высоким спросом ETF, скупкой центральных банков и глобальной финансовой неопределенностью.

Напомним, 13 октября цены на золото поднялись до нового рекордного максимума, поскольку инвесторы усилили интерес к безопасным активам после возобновления торговой риторики президента США Дональда Трампа против Китая.