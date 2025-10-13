Золото обновило исторический рекорд из-за торговой напряженности между США и Китаем

В понедельник цены на золото поднялись до нового рекордного максимума, поскольку инвесторы усилили интерес к безопасным активам после возобновления торговой риторики президента США Дональда Трампа против Китая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Ожидания понижения процентных ставок в США также поддержали спрос на драгоценные металлы.

По состоянию на 10:33 по Гринвичу спотовая цена золота выросла на 1,4% — до 4 075,24 доллара за унцию после достижения исторического уровня 4 079,70 доллара. Декабрьские фьючерсы в США поднялись до 4094,70 доллара.

Резкий рост произошел после того, как Трамп пригрозил ввести 100% тарифы на китайские товары и ограничить экспорт критического программного обеспечения. Хотя со временем он смягчил риторику, торговая неопределенность остается ключевым фактором для рынков.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что спрос на золото поддерживают геополитические риски, ожидания понижения ставок ФРС и активные закупки центральными банками. UBS прогнозирует дальнейший рост цены до $4200 за унцию.

Серебро также установило исторический максимум - $51,70 за унцию, хочет несколько дней назад торговаться на уровне 50,85 доллара за унцию. Goldman Sachs ожидает дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, но предупреждает о высокой волатильности.

Bank of America повысил прогноз цен на 2026 год: $5 000 за унцию золота и $65 за унцию серебра, став первым крупным банком с таким прогнозом.

С начала года золото подорожало уже на 53%, что обусловлено торговым напряжением, геополитическими рисками и ожиданием смягчения монетарной политики ФРС.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 100% пошлин для Китая и новых ограничений на экспорт программного обеспечения. Этот шаг вызвал волну неопределенности на финансовых рынках, что привело к массовому выходу из рисковых активов.

На фоне этого криптовалютный рынок понес рекордные убытки и резкую волну ликвидаций. Более 1,6 миллионов трейдеров потеряли свои активы.