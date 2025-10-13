Золото оновило історичний рекорд через торговельну напруженість між США та Китаєм

У понеділок ціни на золото піднялися до нового рекордного максимуму, оскільки інвестори посилили інтерес до безпечних активів після відновлення торговельної риторики президента США Дональда Трампа проти Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Очікування зниження процентних ставок у США також підтримали попит на дорогоцінні метали.

Станом на 10:33 за Гринвічем спотова ціна золота зросла на 1,4% — до 4 075,24 долара за унцію, після досягнення історичного рівня 4 079,70 долара. Грудневі ф’ючерси в США піднялися до 4 094,70 долара.

Різке зростання відбулося після того, як Трамп пригрозив запровадити 100% тарифи на китайські товари і обмежити експорт критичного програмного забезпечення. Хоча згодом він пом’якшив риторику, торговельна невизначеність залишається ключовим фактором для ринків.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що попит на золото підтримують геополітичні ризики, очікування зниження ставок ФРС і активні закупівлі центральними банками. UBS прогнозує подальше зростання ціни до $4 200 за унцію.

Срібло також встановило історичний максимум — $51,70 за унцію, хоче кілька днів тому торгувалося на рівні 50,85 долара за унцію. Goldman Sachs очікує подальшого зростання у середньостроковій перспективі, але попереджає про високу волатильність.

Bank of America підвищив прогноз цін на 2026 рік: $5 000 за унцію золота та $65 за унцію срібла, ставши першим великим банком із таким прогнозом.

З початку року золото подорожчало вже на 53%, що зумовлено торговельною напругою, геополітичними ризиками та очікуванням пом’якшення монетарної політики ФРС.

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових 100% мит для Китаю і нових обмежень на експорт програмного забезпечення. Цей крок спричинив хвилю невизначеності на фінансових ринках, що призвело до масового виходу з ризикових активів.

На тлі цього криптовалютний ринок зазнав рекордних збитків та різкої хвилі ліквідацій. Понад 1,6 мільйона трейдерів втратили свої активи.