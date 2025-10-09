Срібло оновило історичний максимум: ціни злетіли вище $50 за унцію

Спотові ціни на срібло досягли найвищого рівня за останні десятиліття через зростаючий попит на безпечні активи та обмежену пропозицію на лондонському ринку злитків. Ціна металу зросла на 4% і перевищила 50,85 долара за унцію (28,4 грама), що є найвищим показником з 1980 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Цьогоріч ціна на срібло зросла більш ніж на 70%, перевершивши зростання золота. Попит на метал підживлюють побоювання щодо фіскальної стабільності США, перегрів фондового ринку та загрози незалежності Федеральної резервної системи. Одночасно дефіцит доступного срібла на ключовому лондонському ринку підтримує ціни та збільшує вартість позик металу.

На нью-йоркській біржі Comex ціни на срібло ще не перевищили історичний максимум 50,35 долара за унцію, встановлений у січні 1980 року. Проте інвестори активно купують метал як засіб захисту від потенційної інфляції та знецінення валют.

"Розмови про знецінення фінансових активів спонукали інвесторів активно вкладати в золото та срібло, подібно до того, як вони реагують на тренди у технологічному секторі", — зазначає Кірон Ходжсон, аналітик Peel Hunt Ltd.

Срібло використовується не лише як інвестиційний актив, а й у промисловості, зокрема в сонячних панелях і вітрових турбінах, на які припадає понад половину світового споживання металу. Експерти прогнозують, що попит перевищуватиме пропозицію п’ятий рік поспіль у 2025 році.

Дефіцит металу на лондонському ринку посилився через активний імпорт до США на тлі побоювань введення мит, а значна частина запасів знаходиться у фондах біржових ETF і недоступна для торгівлі. Ця ситуація підтримує високі ціни та волатильність срібла.

Історія срібного ринку знає подібні стрибки: у 1980 році брати Хант накопичили понад 200 мільйонів унцій срібла, піднявши ціну вище 50 доларів за унцію, перш ніж вона різко впала до 11 доларів. Відтоді рекордні піки ринку ще не були перевищені з урахуванням інфляції.

Додамо, що у вересні 2024 року ціна на срібло досягла найвищого рівня з 2012 року - метал коштував 32,71 долара за унцію.