Серебро обновило исторический максимум: цены взлетели выше $50 за унцию

Спотовые цены на серебро достигли самого высокого уровня за последние десятилетия из-за растущего спроса на безопасные активы и ограниченного предложения на лондонском рынке слитков. Цена металла выросла на 4% и превысила 50,85 доллара за унцию (28,4 грамма), что является самым высоким показателем с 1980 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В этом году цена на серебро выросла более чем на 70%, превзойдя рост золота. Спрос на металл подпитывают опасения по поводу фискальной стабильности США, перегрева фондового рынка и угрозы независимости Федеральной резервной системы. Одновременно дефицит доступного серебра на ключевом лондонском рынке поддерживает цены и увеличивает стоимость ссуд металла.

На нью-йоркской бирже Comex цены на серебро еще не превысили исторический максимум 50,35 доллара за унцию, установленный в январе 1980 года. Однако инвесторы активно покупают металл как средство защиты от потенциальной инфляции и обесценивания валют.

"Разговоры об обесценивании финансовых активов побуждали инвесторов активно вкладывать в золото и серебро, подобно тому, как они реагируют на тренды в технологическом секторе", - отмечает Кирон Ходжсон, аналитик Peel Hunt Ltd.

Серебро используется не только как инвестиционный актив, но и в промышленности, в частности, в солнечных панелях и ветровых турбинах, на которые приходится более половины мирового потребления металла. Эксперты прогнозируют, что спрос будет превышать предложение пятого года подряд в 2025 году.

Дефицит металла на лондонском рынке усугубился из-за активного импорта в США на фоне опасений введения пошлин, а значительная часть запасов находится в фондах биржевых ETF и недоступна для торговли. Эта ситуация поддерживает высокие цены и волатильность серебра.

История серебряного рынка знает подобные скачки: в 1980 году братья Хант накопили более 200 миллионов унций серебра, подняв цену выше 50 долларов за унцию, прежде чем она резко упала до 11 долларов. С того времени рекордные пики рынка еще не были превышены с учетом инфляции.

Добавим, что в сентябре 2024 года цена на серебро достигла самого высокого уровня с 2012 года – металл стоил 32,71 доллара за унцию.