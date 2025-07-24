Ціни на золото, срібло, платину та паладій – найбільш перспективні дорогоцінні метали для інвестування 2025 року

Золото впродовж десятиліть зберігає репутацію найнадійнішого активу, особливо в періоди економічної турбулентності. У 2025 році його популярність лише зростає. Станом на травень ціна золота коливається в межах 3 278 доларів за тройську унцію, що є реакцією на геополітичні ризики, підвищення ставок ФРС та зростання інфляції. На тлі загальної невизначеності в світі інвестори шукають безпечні активи, і золото знову виступає "тихою гаванню". Водночас курс золота в Україні продовжує зростати під впливом міжнародних котирувань і попиту з боку населення. Детальніше про актуальний курс золота та банківських металів читайте на Delo.ua , порталі про бізнес та економіку.

Як інвестувати в золото: фізичне зберігання чи біржові інструменти?

Щоб інвестувати в золото, можна купити золото в банку, звернувшись за зливками або інвестиційними монетами. Це дозволяє зберігати актив фізично, а також забезпечує високу ліквідність. У 2025 році багато українських банків пропонують вигідні умови на покупку золота з можливістю зберігання у банківських сейфах.

Також популярними стають біржові інструменти, прив’язані до курсу золота, які не потребують фізичного володіння активом.

Срібло – інвестиція з потенціалом швидкого зростання

Срібло демонструє не менш вражаючу динаміку, ніж золото, проте має і свої унікальні особливості. У травні 2025 року ціна на срібло стабілізувалася приблизно в 33 доларів за унцію. При цьому аналітики прогнозують подальше зростання через активне впровадження "зеленої" енергетики.

Срібло відіграє ключову роль у виробництві сонячних панелей, електротехніки, а також у медичній галузі. Тому зростає його стратегічна цінність серед інших благородних металів. Водночас попит на срібло активно зростає з боку приватних інвесторів у США, Індії та Китаї.

На відміну від золота, срібло – більш волатильний актив, що створює привабливі можливості для інвесторів. Особливо тих, хто готовий до короткострокових коливань. Початківцям в інвестиціях у дорогоцінні метали варто звернути увагу на наступні форми вкладень:

інвестиційні монети та зливки;

ETF на срібло (біржові фонди);

срібні ювелірні вироби преміум-сегменту;

онлайн-платформи для купівлі віртуального срібла.

Срібло стає вигідною альтернативою для тих, хто хоче почати знайомство з ринком дорогоцінних металів без значного стартового капіталу.

Платина – перспективи для терплячих інвесторів

Ціни на платину у 2025 році перебувають у межах 990 доларів за унцію. Це пов’язано зі зниженням попиту з боку автовиробників, особливо тих, хто випускає дизельні двигуни.

Попри це, платина зберігає стратегічне значення для промисловості. Особливо це стосується водневої енергетики, де цей благородний метал використовується як каталізатор. У 2025 році платина знову опинилася в центрі уваги через відновлення глобального інтересу до екологічно чистих технологій.

Інвесторам, які шукають можливості довгострокового вкладення коштів у благородні метали, платина може дати виграшний результат. Але слід зважати на меншу ліквідність у порівнянні з золотом. Є декілька найбільш популярних варіантів для інвестицій в платину:

купівля платинових зливків у банках,

інвестиції в платинові ETF,

ф'ючерси на платину,

промислові компанії, які працюють з платиновими технологіями.

Ринок платини вимагає терпіння, але дає шанс отримати вищий прибуток при зміні тренду.

Паладій – нестабільний, але цінний

Паладій, як і платина, належить до дорогоцінних металів, які використовуються здебільшого у промисловості. У 2025 році його ціна стабілізувалася в межах 954 доларів за унцію. Головна причина здешевлення – менше замовлень від автопромисловості, оскільки все більше переходять на електромобілі.

У той же час паладій не дешевшає різко, бо його мало на ринку, особливо з росії, яка видобуває понад 40% цього металу у світі. Це перспективний метал, але інвестиції в нього пов’язані з високими ризиками.

Інвестори, які прагнуть урізноманітнити свій портфель благородними металами, часто звертають увагу на паладій саме через його волатильність. Це може бути як ризик, так і перевага, залежно від стратегії. В паладій можна вкластися різними способами:

пряме придбання зливків у банках,

торгівля ф’ючерсами на біржі,

ETF на паладій,

акції добувних компаній.

Вважається, що паладій – метал для більш досвідчених інвесторів, але він цілком може стати «темною конячкою» в умовах змін у глобальній економіці.

Найкращі способи інвестування в дорогоцінні метали у 2025 році

Інвестування у дорогоцінні метали у 2025 році доступне як для новачків, так і для досвідчених інвесторів. Плюс цього напрямку в тому, що є багато варіантів для інвестування, тож можна легко підлаштуватися під зміни на ринку. Серед найпопулярніших варіантів можна виділити декілька варіантів інвестицій.

Купити золото в банку або через банківські онлайн-платформи. Інвестування у фізичні зливки або монети. Біржові фонди (ETF), що відстежують ціни металів. Металеві рахунки у банках (депозити в золото, срібло, платину).

Ще одна важлива тенденція – перехід до цифрових форматів. Зараз з’являється багато сервісів, де можна купити частину зливка або інвестувати в метали без необхідності зберігати їх фізично. Це робить інвестиції доступнішими та дає більше можливостей, особливо тим, хто стежить за курсом золота онлайн.