Платина б'є рекорди: ціни зросли до максимуму за десятиліття на тлі дефіциту

Платина продовжила потужне зростання, досягнувши найвищого рівня за більш ніж десятиліття, при цьому зростання було зумовлене різким попитом та очікуваннями дефіциту на ринку. Спотові ціни зросли більш ніж на 2% до $1350,17 за унцію, що є найвищим показником з вересня 2014 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ознакою короткострокового дефіциту є те, що метал з негайною поставкою торгується дорожче за ф'ючерси.

Експерти зазначають, що платина знаходиться на шляху до рекордного квартального зростання після того, як ознаки сильного попиту в Китаї, а також значний інтерес інвесторів посилили побоювання щодо дефіциту цього благородного металу. Проте є сумніви, що великий попит буде тривалим.

Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group прогнозує, що ціни впадуть до діапазону від 800 до 1150 доларів за унцію.

"Ставки на платину високі, тому афінажні заводи не прагнуть виробляти її, оскільки собівартість набагато вища. Тому попит зростає, але пропозиції недостатньо... надземні запаси обмежені", — пояснив Брайан Лан, директор компанії GoldSilver Central, яка спеціалізується на торгівлі фізичними злитками золота, срібла та платини за ціною в режимі реального часу.

Паладій зріс на 1,1% до 1059,96 доларів, а срібло залишилося на колишньому рівні 36,72 доларів за унцію. А спотове золото зросло на 0,1% до $3371,15 за унцію,ф'ючерси на золото у США впали на 0,6% до $3388,60.

Нагадаємо, 23 травня платина зросла у ціні до самого високого рівня за два роки. Цей дорогоцінний метал має всі шанси на недільний приріст понад 10%. Спотова ціна платини досягла $1097,54 за унцію 23 травня — найвищого рівня з травня 2023 року.