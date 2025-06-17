Золото знову дорожчає: ціна на активи-притулки зросла після заяви Трампа

Ціни на золото знову пішли вгору. 17 червня на ранкових торгах в Азії дорогоцінний метал продемонстрував зростання на 0,4%, досягнувши $3400 за унцію. Це сталося після гучної заяви президента США Дональда Трампа, який закликав американців негайно евакуюватися з Тегерана через триваючі військові дії між Ізраїлем та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Цей заклик, опублікований у соціальних мережах, миттєво підвищив попит на так звані "активи-притулки" (активи-притулки — це активи, вартість яких, як правило, зберігається або зростає під час економічних спадів або фінансових криз), а золото традиційно є головним серед них у часи нестабільності.

Напруженість на Близькому Сході є основним драйвером зростання цін на золото. Лише минулого тижня, коли Ізраїль розпочав свою військову кампанію проти ядерної програми Ірану, золото подорожчало майже на 4%. Інвестори занепокоєні можливим регіональним конфліктом, який може загрожувати глобальному економічному зростанню.

Наразі ціни на золото приблизно на 100 доларів нижчі за рекордний показник квітня. Проте, дорогоцінний метал впевнено рухається до шостого місячного зростання поспіль, що є найвищим показником за останні два десятиліття.

Станом на 7:37 ранку на біржі у Сінгапурі спотове золото зросло до $3395,46. Срібло також продемонструвало зростання, в той час як платина залишається стабільною, а паладій – дещо знизився.

Нагадаємо, 16 червня ціни на золото продемонстрували незначне зниження після нещодавнього стрибка до двомісячного максимуму. Так, ф'ючерси на золото в США опустилися на 0,5%, до $3434,80 за унцію, оскільки трейдери частково фіксують прибуток.