Золото снова дорожает: цена на активы-убежища выросла после заявления Трампа

Цены на золото снова пошли вверх. 17 июня на утренних торгах в Азии драгметалл продемонстрировал рост на 0,4%, достигнув $3400 за унцию. Это произошло после громкого заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего американцев немедленно эвакуироваться из Тегерана из-за продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Этот призыв, опубликованный в социальных сетях, мгновенно повысил спрос на так называемые "активы-приюты" (активы-убежища – это активы, стоимость которых, как правило, сохраняется или растет во время экономических спадов или финансовых кризисов), а золото традиционно является главным среди них во времена нестабильности.

Напряженность на Ближнем Востоке является основным драйвером роста цен на золото. Только на прошлой неделе, когда Израиль начал свою военную кампанию против ядерной программы Ирана, золото подорожало почти на 4%. Инвесторы обеспокоены возможным региональным конфликтом, который может угрожать глобальному экономическому росту.

Сейчас цены на золото примерно на 100 долларов ниже рекордного показателя апреля. Однако драгоценный металл уверенно двигается к шестому месячному росту подряд, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия.

По состоянию на 7:37 утра на бирже в Сингапуре спотовое золото выросло до $3395,46. Серебро также продемонстрировало рост, в то время как платина остается стабильной, а палладий – несколько снизился.

Напомним, 16 июня цены на золото продемонстрировали незначительное снижение после недавнего скачка до двухмесячного максимума. Так, фьючерсы на золото в США опустились на 0,5% до $3434,80 за унцию, поскольку трейдеры частично фиксируют прибыль.