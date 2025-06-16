Цены на золото упали после двухмесячного максимума: причины

Цены на золото демонстрируют снижение по достижении почти 2-месячного максимума, поскольку инвесторы фиксируют доходы. Аналитики указывают, что спрос на драгоценный металл вырос из-за геополитического напряжения между Ираном и Израилем, однако в настоящее время рынок вошел в фазу коррекции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото?

Цены на золото демонстрируют незначительное снижение после недавнего скачка до двухмесячного максимума.

Так, фьючерсы на золото в США опустились на 0,5% до $3434,80 за унцию, поскольку трейдеры частично фиксируют прибыль.

Мощный спрос на золото обусловлен геополитическим напряжением, в том числе ростом рисков из-за вооруженного противостояния между Ираном и Израилем.

В то же время инвесторы ожидают важных сигналов от центральных банков по поводу монетарной политики. Особое внимание будет уделено заседанию Федеральной резервной системы США в среду. Аналитики прогнозируют, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений, однако рынки будут внимательно следить за риторикой регулятора по возможному смягчению политики до конца года. Согласно ожиданиям фьючерсных рынков, к декабрю может быть два снижения ставки, вероятно, с сентября, поддерживаемого последними данными об умеренной инфляции.

Цены на другие драгметалы:

спотовое серебро выросло на 0,2% до 36,36 доллара за унцию;

платина выросла на 1,5% до 1245,67 доллара;

палладий поднялся на 1,5% до 1043,53 доллара.

Напомним, что недавно золото вытеснило евро со второй позиции среди резервных активов мировых центробанков. Это произошло благодаря рекордным закупкам драгоценного металла и стремительному росту его цены.