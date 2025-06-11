Золото опередило евро: банки мира скупают драгоценный металл рекордными темпами

Золото вытеснило евро со второй позиции посреди резервных активов глобальных центробанков. Это произошло благодаря рекордным закупкам драгоценного металла и стремительному росту его цены.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2024 году золото составило 20% мировых официальных резервов. Таким образом, оно опередило евро (16%) и уступает только доллару США (46%).

Центробанки скупают золото

Отмечается, что центральные банки третий год подряд приобрели более 1000 тонн золота, что равняется пятой части общего мирового годового производства и вдвое превышает показатели 2010-х годов.

Запасы золота в центральных банках по всему миру приближаются к историческим максимумам послевоенной Бреттон-Вудской эры (к 1971 году). Если в середине 1960-х годов пик достигал 38 000 тонн, то в 2024 году этот показатель снова вырос до 36 000 тонн .

"Центральные банки по всему миру сейчас имеют почти столько же золота, сколько и в 1965 году", – говорится в отчете ЕЦБ.

Основные покупатели

Среди крупнейших покупателей золота в прошлом году были такие страны, как Индия, Китай, Турция и Польша, согласно данным Всемирного совета по золоту.

Значительный 30-процентный рост цены на золото в 2024 году стал одним из ключевых факторов, способствовавших увеличению его доли в мировых валютных резервах. С начала 2025 года цена на золото выросла еще на 27%, достигнув исторического максимума в $3500 за тройскую унцию .

"Эти запасы вместе с высокими ценами сделали золото вторым по величине мировым резервным активом по рыночным ценам в 2024 году, после доллара США", — подытожили в ЕЦБ.

Стоит напомнить, что в конце мая цены на золото опустились до самого низкого уровня за неделю после того, как федеральный суд США заблокировал взаимные тарифы, инициированные Дональдом Трампом. Это снизило интерес инвесторов к золоту как безопасному активу, а дополнительное давление на рынок создал окрепший доллар.